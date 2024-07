Ascend verpflichtet sich auf dem Gipfel im Weißen Haus zu weiterer N2O-Reduzierung

HOUSTON, 25. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsführer von Ascend Performance Materials, Phil McDivitt, sprach diese Woche auf dem Super Pollutants Summit im Weißen Haus, um die Bemühungen des Unternehmens zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu loben und sich für einen stärkeren globalen freiwilligen CO2-Markt einzusetzen.

In seiner Rede bekräftigte Herr McDivitt das Ziel seines Unternehmens, die Emissionen der Kategorie 1 bis 2030 um 90 % zu reduzieren, und verpflichtete sich, die Gesamtemissionen von Distickstoffoxid (N 2 O), einem Treibhausgas, das über 200-mal stärker wirkt als Kohlendioxid, um über 99 % zu senken.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass es richtig ist, unsere Emissionen zu reduzieren, und wir gehen das Problem mit Nachdruck an", so McDivitt. „In der gesamten Branche muss mehr getan werden, um Emissionen zu reduzieren, und Unternehmen benötigen Instrumente, die ihnen dabei helfen, ihre Bemühungen zu beschleunigen."

Ein Instrument, das Herr McDivitt befürwortete, war der freiwillige Kohlenstoffmarkt. Ascend nutzt über seinen Partner ClimeCo und unter Verwendung eines von Climate Action Reserve entwickelten Protokolls den freiwilligen Kohlenstoffmarkt, um seine Bemühungen um Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das Unternehmen hat vor kurzem ein Projekt abgeschlossen, das über 99 % der N 2 O-Emissionen aus seiner Adipinsäureproduktion reduziert.

Aber es muss noch mehr getan werden. Herr McDivitt führte das mangelnde Vertrauen in Kohlenstoffgutschriften auf die begrenzte Aufsicht und die Richtlinien zurück, die in einigen Fällen zu Missbrauch geführt haben. Er verwies auf die kürzlich von der Regierung veröffentlichte Voluntary Carbon Markets Joint Policy Statement and Principles (Gemeinsame Grundsatzerklärung und Prinzipien für freiwillige Kohlenstoffmärkte) als einen Schritt in die richtige Richtung.

„Der freiwillige Kohlenstoffmarkt ermöglicht die Finanzierung notwendiger, greifbarer Reduktionen. Er ermöglicht es auch Branchen mit begrenzten Möglichkeiten zur Dekarbonisierung, Ziele festzulegen und zu erreichen, während ihre Technologien weiterentwickelt werden", sagte Herr McDivitt. „Projekte wie unseres können beispielsweise dazu beitragen, die Emissionen des Luftverkehrs auszugleichen, bis kohlenstoffarme Flugzeugtreibstoffe verfügbar sind, da die Emissionsreduzierung dauerhaft und zusätzlich ist und regelmäßig von Dritten überprüft wird."

Ascend hat vor kurzem seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht, der die Fortschritte im Hinblick auf die Vision 2030 des Unternehmens aufzeigt.

