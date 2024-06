Asia Tech: Navigating the Noise - Dando as boas-vindas a Peter Vogel na equipe da New Street Research

NOVA YORK, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A New Street Research tem o prazer de anunciar que Peter Vogel se juntou à equipe de Pierre Ferragu como Especialista Global em Produtos de Tecnologia para entregar um novo produto, "Asia Tech: Navigating the Noise".

Nesta função recém-criada, Peter aprimorará a pesquisa excepcional de longo prazo de nossa equipe de tecnologia com sua experiência na cadeia de suprimentos asiática. Realizaremos várias turnês mundiais todos os anos, nos reunindo com empresas relevantes na cadeia de suprimentos, organizando chamadas virtuais e realizando exposições itinerantes não comerciais (NDRs). O novo produto visa ajudar nossos clientes a ligar os pontos, navegar pelo ruído e manter o foco nos temas de longo prazo que impulsionam a tecnologia. Nossas turnês exclusivas e personalizadas revelarão nomes pouco conhecidos, oferecendo novas perspectivas sobre vários temas.

"Peter traz para nossa equipe de pesquisa um profundo conhecimento da cadeia de suprimentos de tecnologia e uma notável capacidade de sintetizar informações entre setores e geografias. Estamos entusiasmados em recebê-lo; ele tornará nossa pesquisa mais relevante e prática para uma ampla gama de investidores."

– Pierre Ferragu, sócio gerente da New Street Technology Infrastructure.

Peter tem mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia, com os últimos 14 anos focados na Ásia, e ocupa cargos seniores na Raymond James, JNK Securities, CLSA e The Boston Company Asset Management.

Nossa primeira turnê na Ásia acontecerá de 9 a 20 de setembro, visitando Taiwan, Coreia e Sudeste Asiático. Teremos um convite formal com a agenda disponível em breve. Entre em contato conosco ou com [email protected] para obter mais informações.

Estamos entusiasmados por Peter se juntar à New Street Research e à nossa equipe de Tecnologia Global para trazer este novo produto diferenciado para nossos clientes.

FONTE New Street Research