Azië Tech: Navigeren door de ruis - Peter Vogel wordt verwelkomd in het team van New Street Research

NEW YORK, 25 juni 2024 /PRNewswire/ -- New Street Research kondigt met genoegen aan dat Peter Vogel zich bij het team van Pierre Ferragu heeft gevoegd als Global Tech Product Specialist om een nieuw product te leveren, 'Asia Tech: Navigeren door de ruis'.

In deze nieuw gecreëerde rol zal Peter het uitzonderlijke langetermijnonderzoek van ons Tech-team versterken met zijn expertise in de Aziatische toeleveringsketen. We zullen meerdere wereldwijde rondreizen per jaar maken, relevante bedrijven in de toeleveringsketen ontmoeten, virtuele gesprekken organiseren en Non-Deal Roadshows (NDR's) organiseren. Het nieuwe product is bedoeld om onze klanten te helpen de puntjes op de i te zetten, door het lawaai te navigeren en gefocust te blijven op de langetermijnthema's die technologie aansturen. Onze unieke, op maat gemaakte rondleidingen brengen ondergewaardeerde namen aan het licht en bieden nieuwe perspectieven op verschillende thema's.

"Peter brengt ons onderzoeksteam een diepgaande kennis van de technologische toeleveringsketen en een opmerkelijk vermogen om informatie doorheen sectoren en regio's te synthetiseren. We zijn blij hem te mogen verwelkomen; hij zal ons onderzoek relevanter en bruikbaarder maken voor een breed scala aan investeerders."

- Pierre Ferragu, Managing Partner, New Street Technology Infrastructure.

Peter heeft meer dan 20 jaar ervaring in de technologiesector, waarvan de afgelopen 14 jaar in Azië, en vervult senior functies bij Raymond James, JNK Securities, CLSA en The Boston Company Asset Management.

Onze eerste Azië-tournee vindt plaats van 9 tot 20 september en gaat naar Taiwan, Korea en Zuidoost-Azië. We zullen binnenkort een formele uitnodiging met het programma beschikbaar stellen. Neem contact met ons op of met [email protected] voor meer informatie.

We zijn verheugd dat Peter zich bij New Street Research en ons Global Tech team voegt om dit nieuwe gedifferentieerde product aan onze klanten aan te bieden.