ASICS lança campanha "Get The Glow" e convida público a descobrir como 15 minutos de movimento podem transformar disposição, confiança e brilho natural

Em um momento em que as conversas sobre "como conseguir um glow de forma rápida" explodem 375%, a marca questiona: e se a rotina de autocuidado mais marcante não viesse de um produto, mas de alguns minutos de atividade física?

SÃO PAULO, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em um momento em que o universo da beleza amplia o interesse por tendências ligadas ao brilho natural - aparência iluminada, descansada e radiante, a ASICS apresenta "Get The Glow". A campanha global convida o público a redescobrir uma forma simples e acessível de alcançar essa sensação: por meio do movimento.

Professional tennis player Zeynep Sönmez shows her natural post-exercise glow in ASICS' new Get The Glow campaign, which spotlights post-exercise faces - no filters, no products, just glow powered by movement.

A iniciativa parte de um comportamento crescente observado globalmente: aumentaram as buscas e conversas digitais relacionadas ao glow e à busca por resultados rápidos, enquanto rotinas de autocuidado se tornam cada vez mais presentes no cotidiano.

Diante desse cenário, a marca propõe uma nova reflexão: e se o glow mais marcante não viesse de um produto, mas de apenas alguns minutos de atividade física?

Nesse contexto, a campanha apresenta rostos reais fotografados logo após momentos de movimento como caminhada, corrida, treino ou prática esportiva, captando a pele naturalmente corada, expressões mais leves e a energia típica de quem acabou de se exercitar. Sem filtros, sem rotinas complexas e sem promessas instantâneas, a proposta é valorizar o brilho natural que surge quando o corpo se movimenta.

A mensagem se conecta à pesquisa proprietária da ASICS, "State of Mind", que identificou que cerca de 15 minutos de atividade física já podem gerar impacto positivo no estado mental, ajudando as pessoas a se sentirem mais confiantes, positivas e revigoradas.

"Vivemos um momento em que o glow ganhou enorme relevância cultural, muitas vezes associado apenas à estética. Com "Get The Glow", queremos ampliar essa conversa e lembrar que o brilho mais marcante começa de dentro para fora. O movimento tem a capacidade única de renovar energia, elevar a autoestima e transformar a forma como nos sentimos, e isso naturalmente aparece no rosto", explica Constanza Novillo, Diretora de Marketing da ASICS América Latina.

Ao unir bem-estar e saúde mental, a campanha "Get The Glow" reforça a filosofia da marca, Sound Mind, Sound Body (mente sã, corpo são), e traduz de forma contemporânea o propósito da ASICS de incentivar mais pessoas a se movimentarem no dia a dia.

A iniciativa surge como um convite para incluir pequenas pausas ativas na rotina e perceber como minutos de movimento podem refletir em disposição, confiança e leveza.

Sobre a ASICS

Kihachiro Onitsuka fundou a ASICS em 1949 para realizar seu desejo de cuidar e fortalecer a juventude do Japão através do esporte e assim, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. A ASICS defende e acredita na filosofia fundadora da companhia de "Anima Sana In Corpore Sano (mente sã em corpo são)". Este propósito de marca representa o desejo de que pessoas de todo o mundo vivam vidas mais saudáveis e felizes, tanto no corpo quanto na mente, além da atenção constante em desenvolver esforços que visam preservar um ambiente sustentável.

Sound Mind, Sound Body

Movimentar-se tem impactos no físico, porém mais do que isso: ele melhora também a sua saúde mental. Estar ativo melhora mais do que apenas a aparência. Não importa se você está correndo, caminhando, praticando esportes de quadra, ou dançando... Ao se exercitar, você está beneficiando o seu corpo e aumentando os seus níveis de dopamina, serotonina e endorfinas – substâncias químicas que aliviam o estresse, melhoram o humor e a disposição. A filosofia de "Sound Mind, Sound Body™" (Mente Sã, Corpo São) é a de que quando você movimenta o seu corpo, você move a sua mente. Para mais informações, acesse o site da ASICS.

Get The Glow | Move Your Body, Move Your Mind | ASICS

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FONTE ASICS