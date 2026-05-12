ASICS LANCIA LA CAMPAGNA "BEAUTY" CON I VOLTI POST-ALLENAMENTO PER MOSTRARE IL "GLOW" CHE NASCE DALL'INTERNO

'Get the Glow' dimostra come 15 minuti di movimento possano risollevare e rigenerare corpo e mente

KOBE, Giappone, 12 maggio 2026 /PRNewswire/ -- In un mondo fatto di filtri, pelli impeccabili e routine sempre più complesse, ASICS mette in risalto il modo più autentico per ottenere il cosiddetto "glow": il movimento che rigenera corpo e mente. Oggi il brand svela la prima campagna di "bellezza" che vede protagonisti i volti post-esercizio. Niente filtri, nessuna skincare costosa, nessun passaggio complicato. Solo pura luminosità, alimentata dal movimento.

Professional tennis player Zeynep Sönmez shows her natural post-exercise glow in ASICS' new Get The Glow campaign, which spotlights post-exercise faces - no filters, no products, just glow powered by movement.

Get The Glow ritrae diverse persone, inclusi gli atleti ASICS, fotografate pochi istanti dopo una corsa, una camminata, una partita o un allenamento. Espressioni più radiose. Maggiore fiducia in se stessi. Ogni immagine cattura quella luce che si sprigiona quando il corpo si muove e la mente si rinvigorisce.

La campagna viene lanciata in un momento in cui la ricerca di "glow" è in forte aumento. Le ricerche online relative a termini di skincare legati alla luminosità sono aumentate del 43%[1] rispetto all'anno precedente, mentre le conversazioni sui social su come ottenere un effetto glow in poco tempo sono balzate del 375%[2], evidenziando una crescente pressione per apparire radiosi all'istante.

Allo stesso tempo, i consumatori investono sempre più tempo e risorse per inseguire questo ideale. Le donne dedicano in media 22 minuti al giorno[3] alla cura della pelle – oltre 136 ore all'anno – e il mercato globale della skincare ha raggiunto i 162 miliardi di dollari [4]. Anche le abitudini quotidiane stanno diventando sempre più articolate: il 74% delle donne segue routine di bellezza mattutine e serali composte da numerosi passaggi [5].

ASICS è convinta che il vero segreto per ottenere l'effeto "glow" sia attraverso l'attività fisica. Perché il "glow" non è qualcosa che si applica, è qualcosa che si prova. È il segno visibile di come il movimento trasformi la mente. Perché quando ci si sente meglio, si vede

Le ricerche condotte da ASICS dimostrano che bastano appena 15 minuti di movimento [6]. per migliorare l'umore e influire positivamente sul benessere mentale, aiutando le persone a sentirsi più radiose, sicure di sé e positive.

Gary Raucher, Global Head of Marketing di ASICS, ha dichiarato: "ASICS è stata fondata sulla convinzione che muovendo il corpo, si muova anche la mente. Molto prima che l'industria della bellezza iniziasse a imbottigliare la luminosità, le persone la ottenevano naturalmente attraverso il movimento. In una cultura in cui il "glow" è spesso costruito artificialmente, vogliamo dare risalto a qualcosa di reale. La luminosità più significativa inizia dall'interno, grazie all'attività fisica".

Zeynep Sönmez, tennista professionista ASICS, ha aggiunto: "Amo come mi sento dopo aver giocato a tennis e aver fatto movimento. Lo sport è sempre stato una parte fondamentale della mia vita; sono stata attratta dal tennis fin da bambina. Sono entusiasta di collaborare con ASICS per questa iniziativa perché credo fermamente che il movimento abbia il potere di sollevarti e aiutarti a risplendere dall'interno. Mi appassiona l'idea di condividere questo messaggio e ispirare gli altri a provarlo in prima persona".

Mettendo in primo piano il ritratto dei volti post-allenamento, ASICS incoraggia le persone a cercare la propria luminosità attraverso il movimento: non come una scorciatoia estetica, ma come un passo semplice e accessibile per sostenere un benessere mentale positivo.

Note per la stampa

Google Trends (Glimpse), ambito globale, confronto gennaio 2025 vs gennaio 2026. Google Trends (Glimpse), ambito globale, confronto gennaio 2025 vs gennaio 2026. Drive Research (2025) Statistiche e tendenze sulla cura della pelle (Skincare). Disponibile su: [link] (Accesso: 11 febbraio 2026). Mordor Intelligence (2025) Dimensioni e quote del mercato dei prodotti per la cura della pelle: rapporto di settore, 2031. Disponibile su: [link] (Accesso: 11 febbraio 2026). Drive Research (2025) Statistiche e tendenze sulla cura della pelle (Skincare). Disponibile su: [link] (Accesso: 11 febbraio 2026). I risultati dello studio "Uplifting Minds" di ASICS (2021/22), che ha coinvolto migliaia di partecipanti da tutto il mondo ed è stato supervisionato dal Dr. Brendon Stubbs del King's College di Londra, mostrano che occorrono 15:09 minuti di attività fisica per iniziare a sollevare il nostro stato mentale.

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