身体を動かしたあとのありのままの表情に注目した新キャンペーン「Get the Glow」を開始

たった15分の運動が心と身体に自然な輝きをもたらす

TOKYO, 2026年5月12日 /PRNewswire/ -- アシックスは、このたび、身体を動かしたあとのありのままの表情に注目した新キャンペーン「Get the Glow（ゲットザグロー）」を開始します。本キャンペーンでは、加工や理想的な肌、年々複雑化するスキンケアがあふれる現代において、「輝き（Glow）」を引き出す本来の方法のひとつとして、心と身体を高める運動に注目しています。

これは加工や高価なスキンケアに費用をかけずとも、身体を動かすことで自然な輝きが生まれるというメッセージです。

Professional tennis player Zeynep Sönmez shows her natural post-exercise glow in ASICS' new Get The Glow campaign, which spotlights post-exercise faces - no filters, no products, just glow powered by movement.

「Get the Glow」では、アシックスの契約アスリートを含むさまざまな人々を、ランニングやウォーキング、ワークアウトの直後に撮影しています。身体を動かすことで心が前向きになり、その結果として明るく自信に満ちた表情が自然と表れる瞬間を、ビジュアルを通じて表現しています。

昨今、「輝き（Glow）」への関心は世界的に高まっています。肌の輝きに関連するオンライン検索は前年比で43％※1増加しており、SNS上では「すぐに輝きを出す」方法に関する言及が375％※2も増加しています。これは、「理想の輝き」を手に入れたいという思いが高まっていることを示しています。

一方で、輝きを求めるため、これまで以上にスキンケアに多くの時間とお金を費やす方が増加しています。女性は1日平均22分※3をスキンケアに費やしており、年間では136時間以上に相当します。また、世界のスキンケア市場は1,620億ドル※4規模に達しており、74%の女性が朝晩に複数のケアを行っています。※5

アシックスは、「輝き（Glow）」は外から与えるものではなく、自分自身が内側から感じるものだと考えています。それは、身体を動かすことによって心が変化した結果として表れる目に見えるサインであり、気分が前向きになると、その変化は自然と表情に映し出されるからです。

また、アシックスによる調査では、たった15分程度身体を動かすことで精神状態にポジティブな影響をもたらす可能性があることが示されています※6。これにより、人はより明るく、自信に満ち、前向きな気持ちになることができると考えています。

〇株式会社アシックス マーケティング統括部長ゲイリー・ラウチャーのコメント

アシックスは、「健全な身体に健全な精神があれかし（Anima Sana in Corpore Sano）」という創業哲学のもとに誕生しました。以前から、人々は身体を動かすことを通じて自然な輝きを手に入れていたのです。さまざまな方法で「輝き（Glow）」があふれる時代だからこそ、私たちは本物の輝きに光を当てたいと考えています。本来の「輝き（Glow）」は、身体を動かすことによって内側から生まれるものです。

〇アシックス契約アスリート プロテニスプレーヤーのゼイネップ・ソンメズのコメント

テニスで身体を動かした後に感じる感覚が、とても印象に残っています。スポーツは子どもの頃から私の人生の大きな一部であり、テニスにも自然と親しんできました。今回、この取り組みを通じてアシックスとご一緒できることをうれしく思っています。身体を動かすことには、人の気持ちを前向きにし、内側から輝かせる力があると感じています。このメッセージを多くの方に届け、実際に体感してもらえたらと思います。

アシックスは、運動後のありのままの表情に注目することで、前向きな心のWell-being（ウェルビーイング）を支えるシンプルで誰もが取り入れやすい一歩として、「Get the Glow」を世界中の人々に提唱していきます。

1、2 Google Trendsによる、グローバルを対象とした2025年1月と2026年1月の比較

3、5 スキンケアに関する統計およびトレンド

https://www.driveresearch.com/market-research-company-blog/skincare-statistics-and-trends/

https://www.driveresearch.com/market-research-company-blog/skincare-statistics-and-trends/ 4 スキンケア製品市場規模およびシェア：業界レポート（2031年まで）

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/skincare-products-market

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/skincare-products-market 6 2022年に実施した研究調査の結果。10の認知的および感情的特性（冷静さ、回復力、ポジティブさ、充実感、リラックス、自信、鋭敏さ、穏やかさ、集中度、エネルギッシュさ）を独自の方法でそれぞれ点数化。

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SOURCE ASICS