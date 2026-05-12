ASICS LANCE « GET THE GLOW », UNE CAMPAGNE SOULIGNANT LA BEAUTE NAISSANT DE L'EFFORT

Elle illustre comment 15 minutes de mouvement suffisent à donner un nouvel éclat au teint.

PARIS, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Dans un monde de filtres, de teints parfaits et de routines toujours plus complexes, ASICS dévoile sa méthode originale pour rayonner : le mouvement. La marque dévoile en effet sa première campagne beauté mettant en scène des visages après l'effort. Pas d'artifices ou de soins onéreux, juste un éclat naturel, grâce à l'activité physique.

Professional tennis player Zeynep Sönmez shows her natural post-exercise glow in ASICS' new Get The Glow campaign, which spotlights post-exercise faces - no filters, no products, just glow powered by movement.

La campagne « Get The Glow » présente des personnes, dont des athlètes ASICS, photographiées juste après une course, une marche, un match ou une séance d'entraînement. Des expressions plus lumineuses. Une confiance retrouvée. Chaque image capture cette sensation de bien-être ressentie lorsque le corps et l'esprit sont à l'unisson.

Lancée dans un contexte dans lequel la quête du teint idéal s'intensifie, cette campagne illustre que les recherches en ligne concernant l'éclat du teint ont augmenté de 43%1 entre 2025 et 2026, tandis que les conversations sur les réseaux sociaux sur l'obtention d'un teint éclatant « rapidement » ont explosé de 375%2, soulignant la pression croissante pour paraître radieux instantanément.

Parallèlement, les consommatrices consacrent plus de temps et d'argent que jamais dans cette quête. Elles passent en moyenne 22 minutes par jour à prendre soin de leur peau3 – soit plus de 136 heures par an – et le marché mondial des soins de la peau pèse 162 milliards de dollars4. Les routines de soins sont également de plus en plus complexes : 74 % des femmes suivent des routines matin et soir en plusieurs étapes5.

Convaincue que l'éclat ne s'applique pas mais se ressent, ASICS prône l'utilisation du mouvement qui est un indicateur visible sur le corps et l'esprit. Pour la marque, se sentir bien, ça se voit.

Une étude récemment menée par ASICS6 montre que 15 minutes d'activité physique suffisent à améliorer l'humeur et ont un impact positif sur le bien-être mental, permettant ainsi de se sentir plus dynamique, plus confiant et plus positif.

Gary Raucher, Directeur Marketing International chez ASICS, a déclaré : « ASICS a été fondée sur la conviction que bouger, c'est bouger son esprit. Bien avant que l'industrie de la beauté ne produise un effet bonne mine artificiel, on l'obtenait naturellement par le mouvement. Dans une société où l'éclat est souvent artificiel, nous voulons mettre en lumière quelque chose d'authentique. Le véritable éclat naît de l'intérieur, grâce au mouvement. »

Zeynep Sönmez, joueuse de tennis professionnelle chez ASICS, a déclaré : « J'adore la sensation que j'éprouve après avoir joué au tennis et avoir bougé. Le sport a toujours occupé une place importante dans ma vie et je suis passionnée de tennis depuis mon enfance. Je suis ravie de collaborer avec ASICS sur cette initiative car je crois sincèrement que le mouvement a le pouvoir de nous élever et de nous faire rayonner de l'intérieur. J'ai à cœur de partager ce message et d'inspirer les autres à en faire l'expérience. »

En mettant en lumière de vrais visages après l'effort, ASICS encourage les gens du monde entier à rayonner grâce au mouvement, non pas comme un raccourci beauté, mais comme une étape simple et accessible pour favoriser un bien-être mental positif.

et Google Trends (Glimpse), global scope, comparaison entre Janvier 2025 et 2026. Drive Research (2025) Statistiques beauté et tendances : ici et Mordor Intelligence (2025) Taille et part du marché des produits de soins de la peau : rapport sectoriel, 2031 : ici Les résultats de l'étude Uplifting Minds d'ASICS (2021/22), menée auprès de milliers de participants du monde entier et supervisée par le Dr Brendon Stubbs du King's College de Londres, montrent qu'il faut 15 minutes et 9 secondes d'activité physique pour commencer à améliorer notre état mental.

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