Astronergy foi novamente reconhecida como "2024 Overall Highest Achiever" pela RETC

XANGAI, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 13 de junho, a Astronergy foi mais uma vez reconhecida como "2024 Overall Highest Achiever" no PV Module Index pelo Renewable Energy Test Center (RETC), destacando suas conquistas em termos de qualidade, desempenho e confiabilidade do produto.

O PV Module Index da RETC é uma referência no setor de energia solar, que reconhece os fabricantes cujos produtos FV demonstram desempenho e durabilidade excepcionais. Ele fornece às partes interessadas dados essenciais para que tomem decisões fundamentadas para seus projetos de energia solar e comparem produtos solares com base na qualidade e no desempenho de longo prazo.

O RETC avalia os produtos modulares por meio de uma série de testes para garantir que eles atendam aos mais altos padrões de qualidade. Na edição de 2024 do PV Module Index Report, os módulos fotovoltaicos n-type TOPCon da Astronergy superaram a média do setor em 10 testes, como o teste de resistência LETID, o teste de calor úmido, de resistência PID e muito mais.

O prêmio "2024 Overall Highest Achiever" aumenta a confiança do cliente nos produtos da Astronergy, demonstrando o compromisso inabalável da empresa em fornecer módulos fotovoltaicos confiáveis e de alta eficiência. Ele também fomenta a pesquisa e o desenvolvimento contínuos da Astronergy, posicionando-a na vanguarda dos avanços da tecnologia solar.

Como pioneira em módulos fotovoltaicos n-type TOPCon, a Astronergy tem se dedicado à inovação tecnológica. Em 2023, a Astronergy alcançou uma capacidade de produção de células fotovoltaicas de 53 GW e módulos fotovoltaicos de 55 GW, em que a tecnologia n-type TOPCon contribuiu para mais de 81% da capacidade total. Em 2024, a projeção é que esse número chegue a 91%. Para alcançar a neutralidade de carbono em toda a cadeia de valor até 2050, a Astronergy está comprometida com práticas sustentáveis, para garantir um futuro mais verde para todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2438591/image_5024444_14507384.jpg

