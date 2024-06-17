2024 Overall Highest Achiever - 正泰新能再度斬獲RETC組件全面最佳表現
17 6月, 2024, 09:30 CST
上海2024年6月17日 /美通社/ -- 6月13日，國際權威第三方檢測機構可再生能源測試中心（RETC）為正泰新能頒發組件製造領域「2024組件全面最佳表現」（Overall Highest Achiever）獎。RETC總裁兼首席執行官Cherif Kedir、項目負責人Camille Sherrod，正泰新能首席市場營銷官張煒、全球產品技術服務總經理周盛永、全球市場總經理倪涵羿參與頒獎儀式。
美國可再生能源測試中心（Renewable Energy Test Center，簡稱RETC）是一家國際領先的可再生能源產品測試和認證獨立實驗室。其推出的《光伏組件指數報告》強調組件技術和質量保證，通過高於IEC認證標準的加嚴測試來評估光伏組件可靠性（Reliability）、性能（Performance）和質量（Quality）三個維度的指標，每項測試對於組件在實際應用場景下的可靠性都有重大參考意義，只有在三個維度都表現出眾的組件產品才能獲得全面最佳表現獎。
《2024年光伏組件指數報告》包括冰雹耐久性測試（HDT）、光致衰減（LID）、光熱誘導衰減測試（LETID）、PAN file測試、PTC-TO-STC ratio、濕熱測試（DH）、PID衰減、溫度係數測試、效率測試、IAM測試等，每一項都對於組件在實際應用場景具有重要的參考價值。
測試結果顯示，正泰新能最新系列產品在濕熱測試（DH）、PID衰減、效率測試等10個單項測試中拿下最佳表現，也憑借多個優秀的成績，最終在品質、性能和可靠性三個方面均獲得突出表現，再次獲評「組件全面最佳表現」榮譽，充分彰顯了正泰新能高效組件在行業內的領先優勢。
在性能方面，ASTRO N組件在光致衰減（LID）測試功率衰減數據為-0.13%，LETID測試功率衰減數據為-0.38%；在可靠性方面，ASTRO N組件在PID測試功率衰減數據為-0.54%，濕熱測試（DH）功率衰減數據為-1.49%，均遠優於RETC試驗標準。這意味著ASTRO N在惡劣環境影響下依舊能保持強勁優異性能，具有極強的全場景適配特性。
未來，正泰新能將堅守品質追求，加大科技創新力度，不斷推出更加優質的產品，賦能行業客戶，解決不同國家及地區用戶的多樣化需求，助力打造可持續發展的綠色地球。
關於正泰新能
正泰新能是正泰集團旗下專注於光伏電池組件的智能製造企業，其發展歷程可追溯至2006年，是國內最早進入光伏領域的民營企業之一，也是業內最早實現n型TOPCon組件量產的企業之一。
正泰新能以「匯聚光能，助力零碳，暢享綠色新生活」為使命，致力於成為全球最具競爭力的光伏組件供應商。公司專注於高效晶硅太陽能電池與組件的研發、生產和銷售，持續推出ASTRO系列高效組件產品，能滿足大型地面電站、工商業分佈式電站、戶用電站等全場景使用需求。
SOURCE 正泰新能
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