2024 Overall Highest Achiever - 正泰新能再度斬獲RETC組件全面最佳表現

《2024年光伏組件指數報告》包括冰雹耐久性測試（HDT）、光致衰減（LID）、光熱誘導衰減測試（LETID）、PAN file測試、PTC-TO-STC ratio、濕熱測試（DH）、PID衰減、溫度係數測試、效率測試、IAM測試等，每一項都對於組件在實際應用場景具有重要的參考價值。

測試結果顯示，正泰新能最新系列產品在濕熱測試（DH）、PID衰減、效率測試等10個單項測試中拿下最佳表現，也憑借多個優秀的成績，最終在品質、性能和可靠性三個方面均獲得突出表現，再次獲評「組件全面最佳表現」榮譽，充分彰顯了正泰新能高效組件在行業內的領先優勢。

在性能方面，ASTRO N組件在光致衰減（LID）測試功率衰減數據為-0.13%，LETID測試功率衰減數據為-0.38%；在可靠性方面，ASTRO N組件在PID測試功率衰減數據為-0.54%，濕熱測試（DH）功率衰減數據為-1.49%，均遠優於RETC試驗標準。這意味著ASTRO N在惡劣環境影響下依舊能保持強勁優異性能，具有極強的全場景適配特性。

未來，正泰新能將堅守品質追求，加大科技創新力度，不斷推出更加優質的產品，賦能行業客戶，解決不同國家及地區用戶的多樣化需求，助力打造可持續發展的綠色地球。

關於正泰新能

正泰新能是正泰集團旗下專注於光伏電池組件的智能製造企業，其發展歷程可追溯至2006年，是國內最早進入光伏領域的民營企業之一，也是業內最早實現n型TOPCon組件量產的企業之一。

正泰新能以「匯聚光能，助力零碳，暢享綠色新生活」為使命，致力於成為全球最具競爭力的光伏組件供應商。公司專注於高效晶硅太陽能電池與組件的研發、生產和銷售，持續推出ASTRO系列高效組件產品，能滿足大型地面電站、工商業分佈式電站、戶用電站等全場景使用需求。

SOURCE 正泰新能