Astronergy wird von RETC erneut als „2024 Overall Highest Achiever" ausgezeichnet

SHANGHAI, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 13. Juni wurde Astronergy vom Renewable Energy Test Center (RETC) erneut als „2024 Overall Highest Achiever" im PV Module Index ausgezeichnet, was seine Leistungen in Bezug auf Produktqualität, Leistung und Zuverlässigkeit unterstreicht.

Der PV Module Index von RETC ist ein Maßstab in der Solarbranche und zeichnet PV-Hersteller aus, deren Produkte eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit aufweisen. Sie liefert den Beteiligten wichtige Daten, um fundierte Entscheidungen für ihre Solarprojekte zu treffen und Solarprodukte auf der Grundlage von Qualität und langfristiger Leistung zu vergleichen.

RETC bewertet Modulprodukte durch eine Reihe von Tests, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. In der Ausgabe 2024 des PV Module Index Report übertrafen die N-Typ-TOPCon-Solarmodule von Astronergy den Branchendurchschnitt in 10 Tests, wie z. B. LETID-Widerstandstest, Feuchtwärmetest, PID-Widerstand und mehr.

Die Auszeichnung „2024 Overall Highest Achiever" stärkt das Vertrauen der Kunden in die Produkte von Astronergy und unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens, zuverlässige und hocheffiziente Solarmodule zu liefern. Es gibt Astronergy auch einen Impuls für die weitere Forschung und Entwicklung und positioniert Astronergy an der Spitze des Fortschritts in der Solartechnologie.

Als Pionier bei N-Typ-TOPCon-Solarmodulen hat sich Astronergy der technologischen Innovation verschrieben. Im Jahr 2023 erreicht Astronergy eine Produktionskapazität von PV-Zellen mit 53 GW und Solarmodulen mit 55 GW, wobei die N-Typ-TOPCon-Technologie über 81 % der Gesamtkapazität ausmacht. Bis zum Jahr 2024 wird diese Zahl voraussichtlich 91 % erreichen. Um bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette Kohlenstoffneutralität zu erreichen, hat sich Astronergy zu nachhaltigen Praktiken verpflichtet, um eine grünere Zukunft für alle zu gewährleisten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2438591/image_5024444_14507384.jpg