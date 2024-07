Atlas Corp. Divulga o Relatório de Sustentabilidade 2023

LONDRES, Reino Unido, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Atlas Corp. (Atlas) orgulhosamente apresenta seu Relatório de Sustentabilidade 2023, o quarto relatório anual sobre as iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) da empresa. O relatório abrange as atividades realizadas pela Atlas juntamente com suas subsidiárias Seaspan Corporation (Seaspan) e APR Energy (APR) de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Atlas Corp. Logo

Em 2023, a Atlas fez progressos importantes em nossa jornada ESG. A Seaspan reduziu suas emissões de gases de efeito estufa em 15% em relação a 2022 e fez investimentos expressivos na transição do combustível marítimo. A APR prossegue melhorando a pegada ambiental geral de sua frota geradora de energia, eliminando gradualmente os motores alternativos a diesel e oferecendo novas turbinas com flexibilidade de combustível que podem funcionar com combustíveis de queima mais limpa.

Demonstrando seu compromisso com a formação de um local de trabalho inclusivo e sem barreiras para que todos os indivíduos possam atuar, crescer e se desenvolver, a Atlas prossegue intensificando seu compromisso com a diversidade, a equidade e a inclusão, estabelecendo novos pilares para o local de trabalho inclusivo e oferecendo aos funcionários treinamento sobre Preconceito Inconsciente e Local de Trabalho Inclusivo. A governança sólida e as práticas éticas continuam sendo fundamentais para as operações da Atlas, garantindo transparência e responsabilidade em toda a organização.

Bing Chen, Presidente e CEO, declarou: "Nossos princípios de ESG estão completamente integrados às nossas estratégias comerciais e de tomada de decisões, gerando valor de longo prazo para todas as partes interessadas. Assumimos o compromisso de conduzir nossos negócios de forma responsável e sustentável e, ao mesmo tempo, criar impactos positivos para nossos acionistas, liderando o setor na gestão responsável de ativos. Sabemos da importância dos princípios ambientais, sociais e de governança em nosso sucesso coletivo, e nosso modelo operacional inclui investimentos voltados para o futuro que continuarão a promover nossa jornada ESG e a criar impactos positivos para nossos acionistas."

Para obter mais informações, faça o download do Relatório de Sustentabilidade 2023 completo em esg.atlascorporation.com

Sobre a Atlas Corp.

A Atlas é uma das principais empresas globais de gestão de ativos, diferenciada por sua posição como a melhor proprietária e operadora da categoria, focada na aplicação disciplinada de capital para criar valor sustentável para os acionistas. Temos como meta retornos de longo prazo ajustados ao risco em ativos de infraestrutura de alta qualidade no setor marítimo, no setor de energia e em outros segmentos verticais de infraestrutura. Para obter mais informações, acesse atlascorporation.com.

Para obter mais informações: Cailey Murphy, chefe de comunicações corporativas, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2468794/Atlas_Corp__Atlas_Corp__Releases_2023_Sustainability_Report.jpg

FONTE Atlas Corp.