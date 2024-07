Atlas Corp. publie son rapport de durabilité 2023

LONDRES, Royaume-Uni, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Atlas Corp. (Atlas) est fier de présenter son rapport de durabilité 2023, le quatrième rapport annuel sur les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de l'entreprise. Il couvre les activités menées par Atlas et ses filiales Seaspan Corporation (Seaspan) et APR Energy (APR) du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

En 2023, Atlas a réalisé de grandes avancées dans son efforts ESG. Seaspan a réduit l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre de 15 % par rapport à 2022 et a réalisé d'importants investissements dans la transition des carburants maritimes. APR continue d'améliorer l'empreinte environnementale globale de son parc de production d'électricité en éliminant progressivement les moteurs alternatifs diesel et en proposant de nouvelles turbines flexibles qui peuvent fonctionner avec des combustibles plus propres.

Démontrant son engagement à construire un lieu de travail inclusif sans barrière pour que chacun puisse s'améliorer et grandir, Atlas continue de renforcer son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en établissant de nouveaux piliers pour un lieu de travail inclusif et en offrant à ses employés une formation sur les préjugés inconscients et sur l'inclusivité au travail. Une gouvernance solide et des pratiques éthiques restent à la base des opérations d'Atlas, garantissant la transparence et la responsabilité dans l'ensemble de l'organisation.

Bing Chen, président et CEO, déclare : « Nos principes ESG sont profondément ancrés dans nos stratégies décisionnelles et commerciales, créant ainsi une valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. Nous nous engageons à exercer nos activités de manière responsable et durable, tout en créant un impact positif pour nos parties prenantes, en restant à l'avant-gade du secteur en matière de gestion responsable des actifs. Nous reconnaissons l'importance des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre réussite collective et notre modèle opérationnel comprend des investissements tournés vers l'avenir qui continueront à faire progresser notre démarche ESG et à créer des impacts positifs pour nos parties prenantes. »

Pour plus d'informations, téléchargez le rapport de durabilité 2023 dans son intégralité sur esg.atlascorporation.com.

À propos d'Atlas Corp.

Atlas est un chef de file mondial de la gestion d'actifs, qui se distingue par sa position de propriétaire et d'exploitant de premier ordre, en mettant l'accent sur le déploiement discipliné de capitaux afin de créer une valeur durable pour les actionnaires. Nous visons des rendements à long terme ajustés au risque sur une variété des actifs d'infrastructure de haute qualité dans le secteur maritime, le secteur de l'énergie et d'autres secteurs verticaux d'infrastructure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur atlascorporation.com.

Pour plus d'informations : Cailey Murphy, responsable de la communication d'entreprise, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2468794/Atlas_Corp__Atlas_Corp__Releases_2023_Sustainability_Report.jpg