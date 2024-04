AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA ET MAHINDRA RACING SE RENDENT DANS LES RUES DE MONACO POUR HONORER L'ICÔNE DE LA COURSE, GIUSEPPE « NINO » FARINA

Ils se sont attaqués au célèbre circuit de rue, en prenant des sections emblématiques comme Saine Dévote, Casino Square et le Grand Hotel Hairpin - les mêmes coins que Nino Farina aurait connus en 1948.

Battista Edizione Nino Farina se limite à cinq exemples uniques et rend hommage à la légende des courses née à Turin. Chaque voiture de la série célèbre l'un des cinq jalons de l'incroyable carrière de course de Nino Farina, garantissant à chaque collectionneur un chef-d'œuvre italien unique en son genre.

En 1950, Nino Farina a participé aux premières courses du Grand Prix officiellement organisées par la FIA - le championnat du monde de Formule 1 d'aujourd'hui - à la tête d'une équipe de trois voitures. Sa carrière couronnée de succès a connu plusieurs victoires notables, dont son célèbre triomphe dans les rues de Monte Carlo en 1948. Son héritage, caractérisé par une réputation intrépide au volant et une passion pour le sport, continue de captiver les passionnés du monde entier.

Georgios Syropoulos, pilote de test en chef pour Automobili Pininfarina, a déclaré : « Le Battista Edizione Nino Farina rend un hommage évocateur à une légende incontestée de la famille Pininfarina et de son héritage. Son histoire est une histoire d'esprit et de courage et quelle meilleure façon de célébrer sa mémoire que de conduire la voiture qui porte son nom sur la scène de l'une de ses plus grandes victoires. Son illustre carrière de course a été témoin de nombreuses victoires passionnantes et Monaco est l'une des pistes de course les plus emblématiques au monde. »

Nyck de Vries, pilote de course pour Mahindra Racing, a déclaré : « Edo et moi avons eu une expérience incroyable en conduisant le Battista. C'est une voiture vraiment spéciale, et j'ai été très impressionné par sa performance. Ce fut un plaisir absolu de la conduire sur la piste de course ePrix de Monaco et sur les routes ouvertes. »

Automobili Pininfarina a eu accès aux ressources et à l'expertise de Mahindra Racing grâce à la relation unique des deux marques appartenant au groupe Mahindra.

Battista Edizione Nino Farina

Le design extérieur incomparable présente une peinture rouge Rosso Nino profonde et riche, complétée par une livrée spéciale sur le bas du corps, finie en Bianco Sestriere et Iconica Blu, avec des roues Glorioso Gold et un graphique latéral « 01 » accrocheur.

L'extérieur présente le pack Furiosa, qui comprend un séparateur avant en fibre de carbone révisé, des lames latérales et un diffuseur arrière, avec une bande d'épingle Bianco Sestriere, et le pack d'accent carbone fini en carbone signature exposé noir.

Les détails sombres s'étendent jusqu'au toit de Goccia, tandis que l'ensemble de bijoux extérieurs est fini en aluminium brossé, anodisé en noir. Cela complète les calibres de frein noirs et les anneaux de verrouillage centraux, qui sont finis en aluminium brossé anodisé en noir.

Des détails subtils font référence à Nino Farina, avec une gravure de « Nino Farina » sur le projecteur, également en aluminium brossé anodisé en noir, tandis que l'aile en carbone côté conducteur présente un graphique « Nino Farina ».

À l'intérieur, le siège du conducteur est fini en Black Alcantara, avec un siège passager contrastant fini en Beige Alcantara, les deux avec des éléments en cuir de luxe durable noir. Les appuie-têtes sur mesure sont ornés d'une couronne de laurier brodée et d'un graphique « 01 » en or du côté du conducteur, tandis que l'appuie-tête du passager est orné du logo « f » de Pininfarina d'Automobili en rouge. Rosso Nino présente des caractéristiques au dos des deux sièges, correspondant à l'extérieur.

Les ceintures de sécurité Iconica Blu font référence aux détails extérieurs, avec un point de contraste duo sur mesure en beige et rouge sur le tunnel central, le tableau de bord et les sièges. Les détails sombres se trouvent également à l'intérieur, avec les bijoux intérieurs finis en aluminium brossé, anodisés en noir.

La voiture routière la plus puissante d'Italie est alimentée par un groupe motopropulseur de pointe qui livre 1 900 hp et un couple de 2 340 Nm au robinet. Le premier hyper-GT pur-électrique au monde utilise une batterie lithium-ion de 120 kWh à haute capacité contenue dans un boîtier en fibre de carbone solide mais léger. Sa technologie de contrôle de lancement unique contribue à l'accélération des battements de voiture de Formule One, avec une vitesse de 0 à 60 mi/h atteinte en 1,79 s, une vitesse de 0 à 100 km/h achevée en 1,86 s, une vitesse de 0 à 120 mi/h exécutée en 4,49 s et une vitesse de 0 à 200 km/h couverte en seulement 4,75 secondes.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina est basé au siège opérationnel de Cambiano, en Italie, avec un bureau commercial à Munich, en Allemagne, et dispose d'une équipe de cadres expérimentés du secteur automobile issus de marques de luxe et de voitures haut de gamme. Conçus, conçus et produits à la main en Italie, avec un accent sur la conception d'expériences pour les plus grands faiseurs de goût du monde, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception de la PURA. Cette philosophie imprégnera également toutes les futures voitures de production, en combinant de manière transparente l'inspiration classique et la technologie de pointe.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA (LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE)

Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie et elle offre un niveau de performance qui est inatteignable aujourd'hui dans n'importe quelle voiture de sport légale avec une technologie de moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de moins de deux secondes de 0 à 100 km/h, et avec un couple de 1 900 hp et de 2 340 Nm sur le robinet, la Battista combine l'ingénierie et la technologie extrêmes dans un ensemble zéro émission. La batterie de 120 kWh de Battista alimente quatre moteurs électriques, un à chaque roue, avec une portée WLTP combinée allant jusqu'à 476 km (EPA combinée des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Pas plus de 150 exemples de Battista seront individuellement fabriqués à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

