Basecamp Research lança modelos de IA pioneiros no mundo para inserção programável de genes

Esse avanço enfrenta um desafio antigo na medicina genética, com o objetivo de desenvolver uma nova geração de terapias celulares e gênicas curativas.

Desenvolvido em colaboração com a NVIDIA, treinando os maiores modelos evolutivos de IA em um novo conjunto de dados coletado globalmente, acelerado pela NVIDIA BioNeMo.

O mesmo modelo versátil também ajudou a projetar novas moléculas peptídicas antimicrobianas com uma taxa de sucesso confirmada em laboratório de 97%, incluindo candidatos que se mostraram altamente potentes contra "superbactérias" multirresistentes.

A Basecamp Research também adiciona NVentures como investidor antes da rodada Série C, após uma colaboração técnica profunda nos modelos EDEN.

LONDRES e CAMBRIDGE, Massachusetts, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Basecamp Research, um laboratório de IA de vanguarda que aproveita a evolução para projetar novos medicamentos, anunciou hoje os primeiros modelos de IA capazes de inserir genes programáveis, oferecendo uma nova forma de substituir genes defeituosos e reprogramar células para uso terapêutico. Treinados em colaboração com a NVIDIA, esses modelos estão levando ao desenvolvimento de uma nova geração de tratamentos para câncer e doenças hereditárias. Paralelamente, a Basecamp Research garantiu um investimento da NVentures (braço de capital de risco da NVIDIA) em sua rodada pré-Série C, após anos de estreita colaboração técnica, o que ajudará a empresa a acelerar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.

"Acreditamos que estamos no início de uma grande expansão das possibilidades para pacientes com câncer e doenças genéticas", disse John Finn, diretor científico da Basecamp Research. "Ao usar IA para projetar a enzima terapêutica, esperamos acelerar o desenvolvimento de curas para milhares de doenças intratáveis, potencialmente transformando milhões de vidas."

Inserção genética programável

A inserção programável de genes – colocar sequências terapêuticas de DNA grande em locais precisos no genoma humano – tem sido um objetivo central na medicina genética por décadas. Abordagens baseadas em CRISPR existentes só conseguem fazer pequenas edições e precisam danificar o DNA para isso, limitando onde e como podem ser usadas. A Basecamp Research é a primeira a demonstrar que a IA pode projetar enzimas capazes de realizar grandes inserções gênicas em locais definidos no genoma humano, abrindo um caminho há muito buscado para terapias programáveis.

A plataforma AI-Programmable Gene Insertion (aiPGI™) da Basecamp Research é alimentada pela EDEN, uma nova família de modelos evolutivos de IA desenvolvida com a NVIDIA, treinada com o BaseData™, o conjunto de dados genômico proprietário da empresa - o maior do tipo. Os modelos aprendem a linguagem do DNA e padrões de evolução, permitindo que os algoritmos projetem novas terapias programáveis para câncer e doenças genéticas.

Em resultados de laboratório publicados hoje em um artigo coautorado pela NVIDIA, Microsoft e acadêmicos de destaque, [link], os modelos EDEN projetaram múltiplas proteínas de inserção ativa para 100% dos sítios-alvo relevantes para doenças testados no genoma humano, exigindo apenas o local-alvo genômico como prompt e marcando um avanço significativo na capacidade dos modelos de IA.

A Basecamp Research já demonstrou a inserção em mais de 10.000 locais relacionados a doenças no genoma humano, incluindo integração terapêutica relevante de DNA de combate ao câncer em células T humanas primárias em novos locais de porto seguro. Isso produziu células CAR-T que apresentam forte destruição de células cancerígenas, mostrando mais de 90% de eliminação de células tumorais em ensaios laboratoriais.

Moléculas projetadas por IA para combater "superbactérias"

Em outra tarefa de design terapêutico pioneira chave voltada para a crise global de resistência a medicamentos, o mesmo modelo provou sua versatilidade ao projetar uma biblioteca focada de novos peptídeos antimicrobianos (AMPs) – pequenas proteínas com potencial para eliminar bactérias nocivas – com 97% dos candidatos demonstrando atividade confirmada em testes laboratoriais. Em colaboração com cientistas da Universidade da Pensilvânia liderados pelo Prof. César de la Fuente, os AMPs de melhor desempenho demonstraram alta potência contra patógenos multirresistente a medicamentos de prioridade crítica, oferecendo uma nova ferramenta poderosa na luta contra perigosos "superbactérias".

Avanço impulsionado por dados únicos e modelos de IA de ponta

Os modelos EDEN que alimentam o aiPGI™ foram treinados com mais de 10 trilhões de tokens de DNA evolutivo de mais de um milhão de espécies recém-descobertas. Esses dados foram coletados ao longo de cinco anos em mais de 150 locais em 28 países e cinco continentes como parte de uma nova estratégia de coleta de dados pioneira da empresa, publicada em junho de 2025.

O maior modelo EDEN foi treinado em 1,95x10 24 FLOPS de computação em um cluster de 1.008 GPUs NVIDIA Hopper e acelerado com bibliotecas da NVIDIA BioNeMo, tornando-o comparável em escala aos modelos da classe GPT-4 e colocando-o entre os modelos biológicos mais intensivos em computação já relatados.

Recursos terapêuticos em desenvolvimento

Esses recursos sustentam o pipeline emergente de terapias celulares e genéticas da Basecamp Research, abrindo caminho para tratamentos mais precisos, previsíveis e personalizados do que os disponíveis atualmente. O objetivo da empresa é desenvolver terapias potencialmente curativas para uma variedade de indicações de câncer e doenças genéticas, impulsionadas por melhorias contínuas no BaseData™, nos modelos EDEN e no aiPGI™.

Sobre a Basecamp Research

A Basecamp Research se dedica a resolver grandes desafios nas ciências da vida, explorando a Beyond Known Biology™. A empresa desenvolve modelos de IA de ponta usando o BaseData, o maior conjunto de dados biológicos do mundo, obtido de forma ética e representativo ao nível global. A Basecamp Research coleta e organiza seus próprios dados biológicos por meio de parcerias com mais de 152 organizações em 28 países, dando à sua IA acesso a uma diversidade genética que não existe para modelos treinados em fontes de bancos de dados públicos. Isso permite que a Basecamp Research projete novas sequências de proteínas e sistemas biológicos que podem acelerar a pesquisa e o desenvolvimento terapêutico.

A Basecamp Research tem parceria com empresas biofarmacêuticas e instituições acadêmicas em todo o mundo, e seu trabalho foi reconhecido com honras, incluindo Fast Company's Top 10 Most Innovative Companies in Biotech (As 10 empresas mais inovadoras em biotecnologia) e a lista Sifted AI100, apoiada pelo FT, das principais startups de IA da Europa. Saiba mais em basecamp-research.com.



BaseData™, Beyond Known Biology™, EDEN-GLM™ e aiPGI™ são marcas e tecnologias da Basecamp Research.

FONTE Basecamp Research