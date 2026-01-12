Basecamp Research 推出全球首創可編程基因插入人工智能模型

這項突破解決了遺傳醫學歷史悠久的挑戰，目標是開發新一代治療細胞和基因療法。

本技術由 NVIDIA 協同開發，透過在全球範圍內收集的新數據集訓練最大型的演化人工智能模型，並由 NVIDIA BioNeMo 提供加速支援。

同一款多功能模型亦協助設計出新型抗菌肽分子，實驗室驗證成功率高達 97%，其中包含對多重抗藥性「超級細菌」展現高度活性的候選分子。

在深入合作開發 EDEN 模型後，Basecamp Research 更於 C 輪融資前引入 NVentures 作為投資者。

倫敦和馬薩諸塞州劍橋,/美通社/ -- 前線人工智能 (AI) 實驗室 Basecamp Research 今日宣佈，成功開發出首款具備可編程基因插入功能的人工智能 (AI) 模型。這項技術為替換缺陷基因、重編程細胞以實現治療應用開創了全新途徑。該實驗室專注於運用演化原理設計新型藥物。這些與 NVIDIA 合作訓練的模型，正推動癌症與遺傳性疾病治療領域的新一代療法研發。與此同時，Basecamp Research 在歷經多年緊密技術合作後，於其 C 輪前融資階段成功獲得 NVIDIA 旗下創投部門 NVentures 的投資，此筆資金將有助於加速該公司的研發進程。

Basecamp Research 科學總監 John Finn 表示：「我們相信，癌症與遺傳性疾病患者的治療前景正迎來重大突破的開端。透過運用 AI 設計治療性酵素，我們期望加速開發數千種無法治癒疾病的療法，有望為數百萬人的生命帶來轉變。」

可編程基因插入

可編程基因插入——將大型治療性 DNA 序列精確置入人類基因組特定位置——數十年來始終是基因醫學的核心目標。現有的基於 CRISPR 的技術僅能進行微小編輯，且必須破壞 DNA 方能實現，這限制了其應用範圍與方式。Basecamp Research 率先證明 AI 能設計出可在人類基因組特定位置執行大規模基因插入的酵素，為可編程療法開闢了長期尋求的途徑。

Basecamp Research 的 AI 可編程基因插入技術 (aiPGI™) 平台由 EDEN 驅動，此為與 NVIDIA 共同開發的新型進化式 AI 模型家族，其訓練基礎為BaseData™——該公司專有的基因組學數據集，此為同類數據集中規模最大者。這些模型學習了 DNA 的語言與演化模式，使演算法得以設計出治療癌症與遺傳疾病的新型可程式化療法。

在今天在 NVIDIA、Microsoft 和領先學者共同撰寫的一篇論文中發表的實驗室結果中 [link] ，EDEN 模型針對人類基因組中 100% 的疾病相關靶點設計出多種活性插入蛋白，僅需基因組靶點作為提示即可完成，標誌著 AI 模型能力取得重大突破。

Basecamp Research 已成功在人類基因組中超過 10,000 個疾病相關位點實現基因插入，包括將抗癌 DNA 整合至原代人類 T 細胞的新型安全港位點，此技術在治療層面具有重要意義。此過程產生的 CAR-T 細胞展現出強大的抗癌細胞殺傷力，在實驗室檢測中呈現超過 90% 的腫瘤細胞清除率。

人工智能設計分子對抗「超級細菌」

在另一項針對全球抗藥性危機的關鍵前沿治療設計任務中，同一模型展現其多功能性，成功設計出聚焦型新型抗菌肽 (AMPs) 化合物庫——這些小型蛋白質具備殺滅有害細菌的潛力——其中9 7% 的候選化合物在實驗室測試中證實具有活性。與 César de la Fuente 教授領導的美國賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 科學家合作，最高效能的 AMP 顯示了對重要優先、多抗藥性病原體的高效力，為了對抗危險的「超級蟲」提供強大新工具。

突破性進展，源自獨特數據與前線人工智能模型

驅動 aiPGI™ 的 EDEN 模型，是透過超過一百萬個新發現物種所產生的逾十兆個進化 DNA 符號進行訓練而成。此數據是透過該公司開創性的數據收集策略所取得，歷時五年，橫跨五大洲 28 個國家，共計 150 多個地點進行採集，並於 2025 年 6 月發表。

規模最大的 EDEN 模型，以 1.95×10²⁴ 次浮點運算的計算量完成訓練，在由 1,008 張 NVIDIA Hopper GPU 組成的叢集上透過 NVIDIA BioNeMo 的函式庫加速，其規模可與 GPT-4 級別模型相媲美，成為迄今報導過運算需求最為龐大的生物模型之一。

開發中的治療資產

這些功能支持 Basecamp Research 新興的細胞和基因療法渠道的基礎，開啟了比當今可用的治療更精確、可預測和個人化的治療途徑。此公司的目標是透過持續改進 BaseData™、EDEN 模型及 aiPGI™ 技術，開發適用於多種癌症與遺傳性疾病的潛在根治性療法。

Basecamp Research 簡介 Basecamp Research 致力於探索「已知生物學之外」Beyond Known Biology™ 的領域，以解決生命科學領域中的重大挑戰。該公司使用 BaseData（全球最大的道德來源和全球代表性生物數據集）構建前線 AI 模型。Basecamp Research 透過與 28 個國家/地區的 152 多間機構合作，收集和策劃自己的生物數據， 使其 AI 能夠接觸到公共數據庫來源所訓練的模型所不具備的基因多樣性。這使 Basecamp Research 能夠設計新型蛋白質序列與生物系統，從而加速治療性研究與開發進程。

Basecamp Research 與全球生物製藥公司和學術機構合作，其工作獲得榮譽，包括 Fast Company 生物科技領域十大最創新公司 (Top 10 Most Innovative Companies) 以及 FT 支持的 Sifted AI100 歐洲領先 AI 初創企業名單。了解更多，請瀏覽 basecamp-research.com。



BaseData™、Beyond Known Biology™、EDEN-GLM™ 以及 aiPGI™ 均為 Basecamp Research 的品牌名稱與技術。

