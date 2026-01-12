Basecamp Research lanza los primeros modelos de IA del mundo para la inserción de genes programables

El avance aborda un desafío de larga data en medicina genética con el objetivo de desarrollar una nueva generación de terapias de curación celulares y génicas.

Estas terapias se desarrollaron en colaboración con NVIDIA mediante la capacitación de los modelos de IA evolutiva más grandes en un nuevo conjunto de datos recopilados a nivel mundial, acelerado por BioNeMo de NVIDIA.

El mismo modelo versátil también ayudó a diseñar nuevas moléculas de péptidos antimicrobianos con una tasa de éxito confirmada por laboratorio del 97 %, incluidos candidatos que mostraron una alta potencia frente a las "superbacterias" resistentes a múltiples fármacos.

Basecamp Research también agrega a NVentures como inversor antes de la ronda de recaudación de la serie C luego de una profunda colaboración técnica en los modelos EDEN.

LONDRES y CAMBRIDGE, Massachusetts, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Basecamp Research, laboratorio de IA de vanguardia que aprovecha la evolución para diseñar nuevos medicamentos, anunció los primeros modelos de IA capaces de insertar genes programables, lo que ofrece una nueva forma de reemplazar genes defectuosos y reprogramar células para uso terapéutico. Formados en colaboración con NVIDIA, estos modelos están impulsando el desarrollo de una nueva generación de tratamientos contra el cáncer y las enfermedades hereditarias. En paralelo, Basecamp Research aseguró una inversión de NVentures (la sección de capital de riesgo de NVIDIA) en su ronda de recaudación previa a la serie C después de años de estrecha colaboración técnica, lo que ayudará a la empresa a acelerar sus esfuerzos en investigación y desarrollo.

"Creemos que estamos en el inicio de una gran ampliación de lo que es posible para pacientes con cáncer y enfermedades genéticas", afirmó John Finn, director científico de Basecamp Research. "Al utilizar la IA para diseñar la enzima terapéutica, esperamos acelerar el desarrollo de curas para miles de enfermedades intratables, lo que podría transformar millones de vidas".

Inserción de genes programables

La inserción de genes programables (colocar secuencias de ADN terapéutico grandes en ubicaciones precisas en el genoma humano) ha sido un objetivo clave en la medicina genética durante décadas. Los enfoques existentes basados en CRISPR solo pueden realizar pequeñas ediciones y deben dañar el ADN para estas ediciones, lo que limita dónde y cómo se pueden usar. Basecamp Research es el primero en demostrar que la IA puede diseñar enzimas capaces de realizar una gran inserción de genes en sitios definidos del genoma humano, lo que abre un rumbo buscado por mucho tiempo hacia terapias programables.

La plataforma AI-Programmable Gene Insertion (aiPGI™) de Basecamp Research está impulsada por EDEN, una nueva familia de modelos de IA evolutiva desarrollados con NVIDIA, formados en BaseData™, el conjunto de datos genómicos patentado y el mayor en su tipo de la empresa. Los modelos aprenden el lenguaje del ADN y los patrones de evolución, lo que permite a los algoritmos diseñar nuevas terapias programables contra el cáncer y las enfermedades genéticas.

En los resultados de laboratorio publicados hoy en un artículo en coautoría con NVIDIA, Microsoft y destacados académicos, [enlace], los modelos EDEN diseñaron múltiples proteínas de inserción activas para el 100 % de los sitios objetivo relevantes para la enfermedad probados en el genoma humano, lo que requería solo el sitio objetivo genómico como un indicador y constituyó un importante avance en la capacidad del modelo de IA.

Basecamp Research demostró con anterioridad la inserción en más de 10.000 sitios relacionados con enfermedades en el genoma humano, incluida la integración de relevancia terapéutica de ADN anticancerígeno en células T humanas primarias, en nuevos sitios de puerto seguro. Esta integración produjo células CAR-T que muestran una fuerte destrucción de células cancerígenas y mostró más del 90 % de eliminación de células tumorales en ensayos de laboratorio.

Moléculas diseñadas por IA para combatir "superbacterias"

En otra tarea clave de diseño terapéutico de frontera dirigida a la crisis mundial de resistencia a los medicamentos, el mismo modelo demostró su versatilidad al diseñar una biblioteca enfocada de nuevos péptidos antimicrobianos (AMP, por sus siglas en inglés), pequeñas proteínas con el potencial de matar bacterias dañinas, y el 97 % de los candidatos demostraron actividad confirmada en pruebas de laboratorio. En una colaboración con científicos de la Universidad de Pensilvania dirigidos por el profesor César de la Fuente, los AMP de mayor rendimiento mostraron alta potencia contra patógenos resistentes a múltiples fármacos de prioridad crítica, lo que ofrece una nueva y poderosa herramienta en la lucha contra "superbacterias" peligrosas.

Avance impulsado por datos únicos y modelos de IA de frontera

Los modelos EDEN que impulsan aiPGI™ se entrenaron con más de 10 billones de tokens de ADN evolutivo de más de un millón de especies recién descubiertas. Estos datos se recopilaron durante cinco años en más de 150 lugares en 28 países y cinco continentes como parte de una nueva estrategia de recopilación de datos iniciada por la empresa, publicada en junio de 2025.

El modelo EDEN más grande se entrenó en 1.95x1024 FLOPS de cómputo en un clúster de 1.008 GPU Hopper de NVIDIA y se aceleró con bibliotecas de BioNeMo de NVIDIA, lo que lo hace comparable en escala a los modelos de clase GPT-4 y lo sitúa entre los modelos biológicos más intensivos en cómputo jamás informados.

Activos terapéuticos en desarrollo

Estas capacidades respaldan la cartera emergente de terapias celulares y génicas de Basecamp Research, y abren el camino a tratamientos más precisos, predecibles y personalizados que los disponibles en la actualidad. El objetivo de la empresa es desarrollar terapias que tengan el potencial de curar una variedad de indicaciones de cáncer y enfermedades genéticas, impulsadas por las mejoras continuas de BaseData™, los modelos EDEN y aiPGI™.

