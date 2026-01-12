Basecamp Research lance les premiers modèles d'IA pour l'insertion de gènes programmables

Développé en collaboration avec NVIDIA à travers l'apprentissage des plus grands modèles d'IA évolutionnaires sur un nouvel ensemble de données recueillies à l'échelle mondiale et accélérées par NVIDIA BioNeMo.

Le même modèle polyvalent a également permis de concevoir de nouvelles molécules peptidiques antimicrobiennes avec un taux de réussite de 97 % confirmé en laboratoire, y compris des candidats qui se sont révélés très puissants contre les « superbactéries » multirésistantes.

Basecamp Research compte également NVentures parmi ses investisseurs avant la série C, à la suite d'une collaboration technique approfondie sur les modèles EDEN.

LONDRES et CAMBRIDGE, Massachusetts,/PRNewswire/ -- Basecamp Research, un laboratoire d'IA d'avant-garde qui utilise l'évolution pour concevoir de nouveaux médicaments, a annoncé aujourd'hui les premiers modèles d'IA capables d'insérer des gènes programmables, offrant une nouvelle façon de remplacer les gènes défectueux et de reprogrammer les cellules à des fins thérapeutiques. Suite à un apprentissage en collaboration avec NVIDIA, ces modèles sont à l'origine du développement d'une nouvelle génération de traitements contre le cancer et les maladies héréditaires. Parallèlement, Basecamp Research a obtenu un investissement de NVentures (la branche de capital-risque de NVIDIA) dans le cadre de son cycle de pré-série C, après plusieurs années d'étroite collaboration technique, ce qui aidera la société à accélérer ses efforts de recherche et de développement.

« Nous pensons que nous sommes au début d'une expansion majeure de ce qui est possible pour les patients atteints de cancer et de maladies génétiques », a déclaré John Finn, directeur scientifique de Basecamp Research. « En utilisant l'IA pour concevoir l'enzyme thérapeutique, nous espérons accélérer le développement de traitements de milliers de maladies incurables, pour potentiellement transformer des millions de vies. »

Insertion de gènes programmable

L'insertion de gènes programmable - consistant à placer d'importantes séquences d'ADN thérapeutiques à des endroits précis du génome humain - est un objectif central de la médecine génétique depuis des décennies. Les approches actuelles basées sur CRISPR ne peuvent effectuer que de petites modifications et doivent endommager l'ADN au cours du processus, ce qui limite les possibilités d'utilisation. Basecamp Research est le premier à démontrer que l'IA peut concevoir des enzymes capables d'insérer des gènes à grande échelle dans des sites définis du génome humain, ouvrant ainsi une voie longtemps recherchée vers des traitements programmables.

La plateforme AI-Programmable Gene Insertion (aiPGI™) de Basecamp Research est activée par EDEN, une nouvelle gamme de modèles d'IA évolutifs développés avec NVIDIA et ayant suivi un apprentissage sur BaseData™, l'ensemble de données génomiques propriétaire de la société, le plus grand de son genre. Les modèles apprennent le langage de l'ADN et les modèles d'évolution, permettant ainsi aux algorithmes de concevoir de nouvelles thérapies programmables pour le cancer et les maladies génétiques.

Dans les résultats de laboratoire publiés aujourd'hui dans un article co-écrit par NVIDIA, Microsoft et d'éminents universitaires, [link], les modèles EDEN ont conçu plusieurs protéines d'insertion actives pour 100 % des sites cibles testés pertinents pour la maladie dans le génome humain, en ne nécessitant que le site cible génomique comme invite et en marquant une avancée considérable dans la capacité des modèles d'intelligence artificielle.

Basecamp Research a déjà démontré l'insertion dans plus de 10 000 endroits du génome humain liés à des maladies, y compris l'intégration thérapeutique de l'ADN anticancéreux dans les cellules T humaines primaires dans de nouveaux sites d'accueil. Cela a permis de produire des cellules CAR-T qui tuent très efficacement les cellules cancéreuses, avec une élimination de plus de 90 % des cellules tumorales lors d'essais en laboratoire.

Des molécules conçues par l'IA pour lutter contre les « superbactéries »

Sur un autre front majeur de la conception thérapeutique, à savoir la crise mondiale de la résistance aux médicaments, le même modèle a prouvé sa polyvalence en concevant une bibliothèque ciblée de nouveaux peptides antimicrobiens (AMP) - de petites protéines ayant le potentiel de tuer les bactéries nocives - avec 97 % des candidats démontrant une activité confirmée dans les tests de laboratoire. Dans le cadre d'une collaboration avec des scientifiques de l'université de Pennsylvanie dirigés par le professeur César de la Fuente, les AMP les plus performants ont fait preuve d'une grande efficacité contre les agents pathogènes multirésistants prioritaires, offrant ainsi un nouvel outil puissant dans la lutte contre les « superbactéries » dangereuses.

Une avancée décisive basée sur des données uniques et des modèles d'IA d'avant-garde

Les modèles EDEN qui activent aiPGI™ ont suivi un apprentissage sur plus de 10 000 milliards de jetons d'ADN évolutif provenant de plus d'un million d'espèces nouvellement découvertes. Ces données ont été recueillies pendant cinq ans dans plus de 150 lieux répartis dans 28 pays et sur cinq continents, dans le cadre d'une nouvelle stratégie de collecte de données mise en place par l'entreprise, publiée en juin 2025.

Le plus grand modèle EDEN a suivi un apprentissage sur 1,95 x 1024 FLOPS de calcul sur un cluster de 1 008 GPU NVIDIA Hopper et accéléré avec des bibliothèques de NVIDIA BioNeMo, ce qui le rend comparable à l'échelle des modèles de la classe GPT-4 et le place parmi les modèles biologiques les plus intensifs en calcul jamais rapportés.

Actifs thérapeutiques en développement

Ces capacités sont à la base de la nouvelle gamme de traitements cellulaires et géniques de Basecamp Research, ouvrant la voie à des traitements plus précis, plus prévisibles et plus personnalisés que ceux disponibles aujourd'hui. L'objectif de l'entreprise est de développer des thérapies potentiellement curatives pour tout un éventail de cancers et de maladies génétiques, grâce aux améliorations continues de BaseData™, les modèles EDEN et aiPGI™.

À propos de Basecamp Research

Basecamp Research se consacre à la résolution de défis majeurs dans le domaine des sciences de la vie en explorant au-delà de la biologie connue™. L'entreprise construit des modèles d'IA d'avant-garde en utilisant BaseData, le plus grand ensemble de données biologiques représentatives au niveau mondial et provenant de sources éthiques. Basecamp Research recueille et conserve ses propres données biologiques grâce à des partenariats avec plus de 152 organisations dans 28 pays, ce qui permet à son IA d'accéder à une diversité génétique qui n'existe pas pour les modèles formés à partir de bases de données publiques. Cela permet à Basecamp Research de concevoir de nouvelles séquences de protéines et de nouveaux systèmes biologiques susceptibles d'accélérer la recherche et le développement thérapeutiques.

Basecamp Research travaille en partenariat avec des entreprises biopharmaceutiques et des institutions académiques dans le monde entier, et son travail a été récompensé par des distinctions telles que sa présence dans le palmarès des 10 entreprise les plus innovantes de Fast Company et dans la liste Sifted AI100, soutenue par le FT, des meilleures startups européennes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour en savoir plus, consultez le site basecamp-research.com.



BaseData™, Beyond Known Biology™, EDEN-GLM™ et aiPGI™ sont des marques et des technologies de Basecamp Research.