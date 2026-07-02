Basecamp Research leva ao Claude Science modelos da EDEN para desenvolvimento de antibióticos e vacinas

Com a integração dos modelos EDEN, da Basecamp Research, cientistas agora podem projetar antibióticos potentes e priorizar rapidamente alvos para vacinas no Claude Science.

LONDRES e CAMBRIDGE, Massachusetts, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Basecamp Research anunciou hoje que seus modelos EDEN para desenvolvimento de antibióticos e previsão de alvos para vacinas estão agora disponíveis por meio do Claude, incluindo o Claude Science, ambiente de IA da Anthropic voltado à pesquisa em ciências da vida. Isso permite que pesquisadores gerem e priorizem candidatos terapêuticos por meio de uma interface conversacional em questão de minutos.

Ao combinar o raciocínio do Claude às capacidades de design biológico da EDEN, pesquisadores agora podem partir diretamente de um alvo para uma lista preliminar de candidatos a antibióticos ou vacinas com alto desempenho. O recurso está disponível no Claude.ai, Claude Desktop, Claude Mobile, Claude Code, Cowork e Claude Science por meio do diretório de conectores da Anthropic.

O mundo precisa de novos antibióticos

As infecções resistentes a medicamentos estão associadas a quase 5 milhões de mortes por ano, mas a indústria farmacêutica se afastou em grande medida do desenvolvimento de antibióticos. Novos antibióticos são urgentemente necessários, sobretudo contra os patógenos que se espalham mais rapidamente em países de baixa renda, onde o acesso a medicamentos de última linha é mais difícil.

"Micróbios produzem antibióticos e desenvolvem resistência uns aos outros há bilhões de anos", afirmou Glen Gowers, cofundador e presidente-executivo da Basecamp Research. "O EDEN aprendeu com essa história e, agora, por meio do Claude, pesquisadores de todo o mundo podem desenvolver novos antibióticos eficazes em minutos, não em anos."

Em colaboração com pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, a Basecamp Research demonstrou que 97% dos peptídeos antibióticos projetados pela EDEN são ativos contra patógenos prioritários da Organização Mundial da Saúde (OMS) em testes de laboratório. Vencedor do Prêmio Fleming e professor associado presidencial, César de la Fuente liderou o trabalho do Machine Biology Group, da UPenn.

Um dos candidatos, o EDEN-7, foi testado em camundongos infectados com Acinetobacter baumannii multirresistente — patógeno associado a surtos hospitalares em todo o mundo — e mostrou eficácia na mesma faixa de um antibiótico de última linha, apesar de ter sido gerado em abordagem zero-shot, ou seja, produzido pelo modelo sem otimização posterior ou engenharia iterativa.

"Esta colaboração mostra como modelos fundacionais biológicos de ponta podem ser combinados com validação experimental rigorosa para acelerar a descoberta de antibióticos", disse de la Fuente. "A resistência antimicrobiana é uma das maiores ameaças existenciais enfrentadas pela humanidade, e colaborações como esta, entre academia e indústria, são fundamentais."

Identificação de alvos para vacinas em minutos

Desenvolver uma vacina contra um patógeno emergente é uma corrida contra o tempo. A definição de qual parte do patógeno deve ser alatacada costuma ser feita de forma empírica, o que pode exigir meses de trabalho em laboratório. Essa demora muitas vezes custa vidas.

O modelo de desenvolvimento de vacinas da EDEN identifica quais proteínas têm maior probabilidade de desencadear uma resposta imune protetora, superando modelos fundacionais genômicos comparáveis. Com a integração ao Claude, pesquisadores podem descrever um problema em linguagem comum e fazer com que o Claude execute um fluxo de priorização com base na sequência genética do patógeno. Isso pode reduzir a uma única conversa semanas de pesquisa dedicadas a cada patógeno.

Uma colaboração em expansão

"A crise dos antibióticos e a necessidade de novas vacinas estão entre os principais desafios de saúde pública de nosso tempo", afirmou Jonah Cool, chefe de parcerias e implantação em ciências da vida da Anthropic. "Disponibilizar o EDEN por meio do Claude Science oferece aos pesquisadores uma nova forma de explorar e priorizar tratamentos para alguns dos patógenos mais perigosos do planeta."

Construído com o maior conjunto de dados biológicos do mundo

A maioria dos modelos de IA biológica é treinada com um conjunto restrito de organismos bem estudados — aqueles que os cientistas já catalogaram. Já o EDEN é treinado com o BaseData, o maior banco de dados biológicos do mundo, o que mais cresce e o mais rico em informações.

Para construí-lo, a Basecamp Research realizou expedições a mais de 200 locais em mais de 30 países, coletando amostras dos ambientes onde a vida é mais estranha e menos compreendida, como fontes termais, sedimentos de águas profundas, gelo polar e planaltos remotos de grande altitude. No processo, ela documentou mais de um milhão de espécies até então desconhecidas pela ciência. O resultado são mais de 10 bilhões de novos genes e um volume de informações aproximadamente dez vezes maior do que o de todos os bancos de dados públicos combinados.



A Basecamp Research pretende multiplicar o BaseData por 100 nos próximos dois anos por meio do Trillion Gene Atlas, parceria com Anthropic, NVIDIA, PacBio e Ultima Genomics criada para gerar dados genômicos em escala de trilhões de genes para a descoberta de medicamentos com apoio de IA.

A diversidade é o que impulsiona o desempenho da EDEN em uma ampla gama de tarefas. Cada amostra é coletada mediante acordos de consentimento informado e repartição de benefícios, para que os países e as comunidades que protegem essa biodiversidade participem do valor que ela gera, com cada sequência rastreável a uma das centenas de autorizações específicas de cada país. Isso permite que parte da receita seja revertida ao país e à comunidade de origem dos dados, estabelecendo um padrão de proveniência de dados que o restante do setor ainda não conseguiu igualar.

Sobre a Basecamp Research

A Basecamp Research se dedica a buscar soluções para grandes desafios da saúde e das ciências da vida ao explorar o que chama de Beyond Known Biology™. A empresa treina modelos de IA de ponta com o BaseData, o maior conjunto de dados biológicos do mundo, coletado por meio de parcerias com mais de 200 organizações em mais de 30 países. A Basecamp Research desenvolve um portfólio de terapias e trabalha com parceiros comerciais e acadêmicos em todo o mundo para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de tratamentos.

BaseData™, Beyond Known Biology™, EDEN-GLM™ e aiPGI™ são marcas registradas e tecnologias da Basecamp Research.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/3002092/Basecamp_Research_Logo.jpg

FONTE Basecamp Research