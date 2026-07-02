Basecamp Research lleva los modelos de diseño de antibióticos y vacunas de EDEN a Claude Science

Ahora, los científicos podrán diseñar antibióticos potentes y priorizar con rapidez componentes clave para vacunas a través de Claude Science, gracias a la integración con los modelos EDEN de Basecamp Research.

LONDRES y CAMBRIDGE, Massachusetts, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Basecamp Research anunció hoy que sus modelos EDEN de diseño de antibióticos y predicción de componentes clave para vacunas ya están disponibles a través de Claude, incluido Claude Science, el banco de trabajo de IA de Anthropic para investigación en ciencias de la vida. Esto permite a los investigadores generar y priorizar candidatos terapéuticos a través de una interfaz conversacional en cuestión de minutos.

Al combinar el razonamiento de Claude con las capacidades de diseño biológico de EDEN, los investigadores ahora pueden pasar directamente de un componente clave a una lista corta de candidatos a vacunas o antibióticos de alto rendimiento. Esta función está disponible en Claude.ai, Claude Desktop, Claude Mobile, Claude Code, Cowork y Claude Science a través del directorio de conectores de Anthropic.

El mundo necesita nuevos antibióticos

Las infecciones resistentes a los medicamentos contribuyen a casi cinco millones de fallecimientos al año, pero la industria farmacéutica ha dejado de lado en gran medida el desarrollo de antibióticos. Se necesitan con urgencia nuevos antibióticos, en especial para patógenos que se propagan más rápido en los países de bajos ingresos, donde es más difícil acceder a medicamentos de último recurso.

"Los microbios han estado produciendo antibióticos y desarrollando resistencia entre sí durante miles de millones de años", señaló Glen Gowers, cofundador y director ejecutivo de Basecamp Research. "EDEN aprendió de esa historia y, ahora, a través de Claude, investigadores de todo el mundo pueden diseñar nuevos antibióticos eficaces en minutos, no en años".

En colaboración con investigadores de la Universidad de Pensilvania, Basecamp Research demostró que 97 % de los péptidos antibióticos diseñados por EDEN son activos contra los patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando se probaron en el laboratorio. El ganador del Premio Fleming y profesor asociado presidencial César de la Fuente dirigió el trabajo del Machine Biology Group de la Universidad de Pensilvania.

Un candidato, EDEN-7, se probó en ratones infectados con Acinetobacter baumannii multirresistente, un patógeno asociado a brotes hospitalarios en todo el mundo, y demostró una eficacia en el mismo rango que un antibiótico de última línea, a pesar de generarse con inyección cero, lo que significa que el modelo lo produjo sin optimización posterior ni ingeniería iterativa.

"Esta colaboración refleja cómo los modelos de base biológica de vanguardia se pueden combinar con una validación experimental rigurosa para acelerar el descubrimiento de antibióticos", comentó De la Fuente. "La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas existenciales que enfrenta la humanidad y colaboraciones como esta entre el sector académico y la industria son de vital importancia".

Identificación de componentes clave para vacunas en minutos

Desarrollar una vacuna contra un patógeno emergente es una carrera contra el tiempo. A menudo, la parte del patógeno a atacar se determina de forma empírica, lo que puede llevar meses de trabajo de laboratorio. Este retraso suele costar vidas.

El modelo de diseño de vacunas de EDEN identifica qué proteínas tienen más probabilidades de desencadenar una respuesta inmunitaria protectora, lo que supera a los modelos de bases genómicas comparables. Al integrarlo en Claude, los investigadores pueden describir un problema con un lenguaje sencillo y hacer que Claude ejecute un flujo de trabajo de priorización en función de la secuencia genética del patógeno. Esto puede reducir varias semanas de investigación por patógeno a una sola conversación.

Una colaboración cada vez mayor

"La crisis de los antibióticos y la necesidad de nuevas vacunas son dos de los desafíos de salud pública más importantes de nuestro tiempo", señaló Jonah Cool, jefe de Alianzas e Implementación de Ciencias de la Vida de Anthropic. "Poner EDEN a disposición a través de Claude Science ofrece a los investigadores una nueva forma de explorar y priorizar tratamientos para algunos de los patógenos más peligrosos de este planeta".

Diseñado con el conjunto de datos biológicos más grande del mundo

La mayoría de los modelos biológicos de IA se entrenan en un conjunto reducido de organismos bien estudiados, los que los científicos ya han catalogado. Por el contrario, EDEN está entrenada en BaseData, la base de datos biológica más grande, de más rápido crecimiento y más rica en información del mundo.

Para construirle, Basecamp Research emprendió expediciones a más de 200 ubicaciones en más de 30 países y tomó muestras de los lugares donde la vida es más extraña y menos comprendida, como las aguas termales, los sedimentos en aguas profundas, el hielo polar y las mesetas remotas de gran altitud. En el proceso, documentó más de un millón de especies nuevas para la ciencia. Esto arrojó un resultado de más de 10.000 millones de genes nuevos y aproximadamente diez veces el contenido de todas las bases de datos públicas combinadas.



Basecamp Research se fijó como objetivo aumentar los datos de BaseData unas 100 veces en los próximos dos años a través de Trillion Gene Atlas, una asociación con Anthropic, NVIDIA, PacBio y Ultima Genomics diseñada para generar datos genómicos a una escala de miles de millones de genes para efectuar descubrimientos de fármacos impulsados por IA.

La diversidad es lo que impulsa el desempeño de EDEN en una amplia variedad de tareas. Cada muestra se recolecta en el marco de acuerdos de consentimiento informado y distribución de beneficios para que los países y las comunidades que administran esta biodiversidad compartan el valor que genera, y cada secuencia se puede rastrear hasta uno de los cientos de permisos específicos de cada país. Esto permite que una parte de los ingresos regrese al país y a la comunidad de donde se obtuvieron originalmente los datos para establecer un estándar de procedencia de datos que el resto del campo aún no ha igualado.

Acerca de Basecamp Research

Basecamp Research se dedica a resolver los principales desafíos en el cuidado de la salud y las ciencias de la vida mediante la exploración de Beyond Known Biology™. La empresa entrena modelos de IA de vanguardia en BaseData, el conjunto de datos biológicos más grande del mundo, recopilado a través de asociaciones con más de 200 organizaciones en más de 30 países. Basecamp Research está desarrollando una cartera de productos terapéuticos y trabaja con socios comerciales y académicos de todo el mundo para acelerar el descubrimiento y el desarrollo terapéuticos.

BaseData™, Beyond Known Biology™, EDEN-GLM™ y aiPGI™ son marcas comerciales y tecnologías de Basecamp Research.

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FUENTE Basecamp Research