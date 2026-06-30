Basecamp Research intègre les modèles de conception d'antibiotiques et de vaccins d'EDEN à Claude Science

Grâce à l'intégration des modèles EDEN de Basecamp Research, les scientifiques peuvent désormais concevoir des antibiotiques puissants et hiérarchiser rapidement les cibles de vaccins via Claude Science.

LONDRES et CAMBRIDGE, Massachusetts, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Basecamp Research a annoncé aujourd'hui que ses modèles EDEN, destinés à la conception d'antibiotiques et à la prédiction de cibles de vaccins, sont désormais disponibles via Claude, notamment via Claude Science, l'environnement de travail d'IA d'Anthropic dédié à la recherche en sciences de la vie. Les chercheurs peuvent ainsi générer et hiérarchiser des candidats thérapeutiques en quelques minutes seulement, grâce à une interface conversationnelle.

En associant le raisonnement de Claude aux capacités de conception biologique d'EDEN, les chercheurs peuvent désormais passer directement d'une cible à une sélection de candidats antibiotiques ou vaccins très performants. Cette fonctionnalité est disponible dans Claude.ai, Claude Desktop, Claude Mobile, Claude Code, Cowork et Claude Science via le répertoire des connecteurs d'Anthropic.

Le monde a besoin de nouveaux antibiotiques

Les infections résistantes aux médicaments sont à l'origine de près de 5 millions de décès par an, mais l'industrie pharmaceutique s'est largement retirée du développement des antibiotiques. Il est urgent de trouver de nouveaux antibiotiques, en particulier pour lutter contre les agents pathogènes dont la propagation est très rapide dans les pays à faibles revenus, où l'accès aux médicaments de dernier recours est le plus difficile.

« Depuis des milliards d'années, les microbes produisent des antibiotiques et développent des résistances les uns envers les autres », a déclaré Glen Gowers, cofondateur et PDG de Basecamp Research. « EDEN a tiré les leçons de cette histoire et aujourd'hui, grâce à Claude Science, les chercheurs du monde entier peuvent mettre au point de nouveaux antibiotiques efficaces en quelques minutes, et non plus en plusieurs années. »

En collaboration avec des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, Basecamp Research a démontré que 97 % des peptides antibiotiques conçus par EDEN sont actifs contre les agents pathogènes prioritaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le cadre d'essais effectués en laboratoire. César de la Fuente, lauréat du prix Fleming et professeur associé présidentiel, a dirigé les travaux du groupe de biologie computationnelle de l'Université de Pennsylvanie.

L'un des candidats, EDEN-7, a été testé sur des souris infectées par une souche d'Acinetobacter baumannii multirésistante – un agent pathogène associé à des épidémies hospitalières dans le monde entier – et a démontré une efficacité comparable à celle d'un antibiotique de dernière ligne, bien qu'il ait été généré selon la méthode « zero-shot », c'est-à-dire que le modèle l'a produit sans optimisation ultérieure ni ingénierie itérative.

« Cette collaboration montre comment les modèles biologiques de pointe peuvent être associés à une validation expérimentale rigoureuse visant à accélérer la découverte d'antibiotiques », a déclaré M. de la Fuente. « La résistance aux antimicrobiens constitue l'une des plus grandes menaces existentielles auxquelles l'humanité est confrontée, et les collaborations de ce type entre le monde universitaire et l'industrie sont essentielles. »

Identification des cibles de vaccins en quelques minutes

La mise au point d'un vaccin contre un agent pathogène émergent est une course contre la montre. Le choix de la partie de l'agent pathogène à cibler est souvent déterminé de manière empirique, ce qui peut nécessiter des mois de travaux en laboratoire. Ce retard coûte souvent des vies.

Le modèle de conception de vaccins d'EDEN permet d'identifier les protéines les plus susceptibles de déclencher une réponse immunitaire protectrice, surpassant ainsi les modèles génomiques de référence comparables. En l'intégrant à Claude, les chercheurs peuvent décrire un problème en langage courant et demander à Claude d'exécuter un processus de hiérarchisation des priorités à partir de la séquence génétique de l'agent pathogène. Cela permet de passer de plusieurs semaines de recherche par agent pathogène à une seule conversation.

Une collaboration croissante

« La crise des antibiotiques et le besoin de nouveaux vaccins constituent deux des défis de santé publique les plus importants de notre époque », a déclaré Jonah Cool, responsable des partenariats et du déploiement dans le domaine des sciences de la vie chez Anthropic. « La mise à disposition d'EDEN via Claude Science offre aux chercheurs un nouveau moyen d'étudier et de hiérarchiser les traitements contre certains des agents pathogènes les plus dangereux de la planète. »

Conçu à partir du plus grand ensemble de données biologiques au monde

La plupart des modèles d'IA biologique sont entraînés à partir d'un ensemble restreint d'organismes bien étudiés, à savoir ceux que les scientifiques ont déjà répertoriés. À l'inverse, EDEN a été entraîné sur BaseData, la plus grande base de données biologique, qui présente la croissance la plus rapide et la plus riche en informations au monde.

Pour le réaliser, Basecamp Research a mené des expéditions dans plus de 200 sites répartis dans plus de 30 pays, prélevant des échantillons dans les endroits où la vie est la plus étrange et la moins bien comprise, notamment des sources thermales, des sédiments des grands fonds marins, des glaces polaires et des plateaux isolés en haute altitude. Ce faisant, elle a répertorié plus d'un million d'espèces encore inconnues de la science, résultant dans plus de 10 milliards de nouveaux gènes, soit environ dix fois le contenu de l'ensemble des bases de données publiques réunies.



Basecamp Research a pour objectif de multiplier par 100 la taille de BaseData au cours des deux prochaines années grâce au « Trillion Gene Atlas », un partenariat conclu avec Anthropic, NVIDIA, PacBio et Ultima Genomics visant à générer des données génomiques à l'échelle du millier de milliards de gènes en vue de la découverte de médicaments basée sur l'IA.

C'est grâce à sa diversité qu'EDEN excelle dans un large éventail de tâches. Chaque échantillon est prélevé dans le cadre d'accords de consentement éclairé et de partage des avantages, afin que les pays et les communautés qui préservent cette biodiversité puissent bénéficier de la valeur qu'elle génère ; chaque séquence est ainsi traçable jusqu'à l'une des centaines d'autorisations spécifiques à chaque pays. Cela permet de réinjecter une partie des recettes dans le pays et la communauté d'où proviennent initialement les données, établissant ainsi une norme en matière de provenance des données que le reste du secteur n'a pas encore égalée.

À propos de Basecamp Research

Basecamp Research s'emploie à relever les grands défis du secteur de la santé et des sciences de la vie en explorant « Beyond Known Biology™ ». L'entreprise entraîne des modèles d'IA de pointe sur BaseData, le plus grand ensemble de données biologiques au monde, constitué grâce à des partenariats avec plus de 200 organisations réparties dans plus de 30 pays. Basecamp Research développe un portefeuille de produits thérapeutiques et collabore avec des partenaires commerciaux et universitaires du monde entier afin d'accélérer la découverte et le développement de traitements.

BaseData™, Beyond Known Biology™, EDEN-GLM™ et aiPGI™ sont des marques déposées et des technologies de Basecamp Research.

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