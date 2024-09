Bata apresenta a evolução da marca com "Make Your Way" (Trilhe seu caminho)

Bata comemora 130 anos com uma nova campanha: "Make Your Way" (Trilhe seu caminho)

LAUSANNE, Suíça, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Bata, uma das principais empresas de calçados do mundo, comemora com orgulho seu 130º aniversário com uma nova campanha de marca, intitulada "Make Your Way" (Trilhe seu caminho). Esse marco representa uma celebração do rico legado da Bata e uma evolução empolgante, que visa consolidar a marca como uma das principais opções em todo o mundo.

Uma Nova Era para a Bata

"Make Your Way" (Trilhe seu caminho) -- Imagem principal

A campanha "Make Your Way" reflete o foco constante da Bata em estilo, conforto e preço acessível, com o objetivo de atrair um público mais jovem e preocupado com as tendências, ao mesmo tempo em que valoriza sua forte tradição.

"Esta campanha tem como objetivo inspirar a autoexpressão e a confiança. Na Bata, fabricamos calçados para acompanhar os consumidores enquanto eles trilham seu próprio caminho na vida e constroem sua estrada para o futuro", diz Sandeep Kataria, CEO Global da Bata.

Visão Estratégica

O novo conceito, "Sapatos elegantes, confortáveis e acessíveis para você trilhar seu caminho em todos seus momentos", visa se conectar com os consumidores conscientes da moda atual, para expandir a base de clientes da Bata e impulsionar mais crescimento. Será comunicado através das principais marcas da Bata: "Bata", "Bata Comfit" e "Bata Red Label". Essa estratégia posiciona a Bata como o único grande varejista de calçados de rua que se dedica genuinamente a "Todos seus estilos" por meio de marcas próprias autênticas e ricas em tradição, que contemplam todos os aspectos da vida do consumidor: vestuário, lazer e esporte.

Lançamento Global da Campanha

Desenvolvida com a agência &Rosàs, a campanha global inclui investimentos em mídia, narrativa nas lojas e uma repaginação da abordagem de e-commerce e mídia social da Bata.

Iniciativas Especiais

Também contará com esforços de marketing beneficente para inspirar e apoiar as mulheres em diversas áreas. A partir de setembro, na Europa, a Bata lançará uma edição especial de 130º aniversário de sapatilhas femininas, apoiando as mulheres no balé e na dança, promovendo a participação de diversos contextos e ajudando as mulheres que enfrentam desafios econômicos. As sapatilhas são uma reinterpretação moderna da Batovka original, um calçado inovador lançado em 1897 por Bata, que incorporava a visão da empresa sobre qualidade e acessibilidade.

Sobre o Grupo Bata

A Bata é uma das principais fabricantes de sapatos do mundo, que vende mais de 150 milhões de pares de sapatos anualmente. Com ajuste confortável, designs elegantes, preços acessíveis e fabricação responsável, os clientes da Bata podem se sentir bem em seus sapatos — da cabeça aos pés. Fundada em 1894, a empresa familiar atua em mais de 56 países nos cinco continentes. A Bata desenvolve, fabrica e vende seus próprios calçados, sempre inovando para encontrar o par perfeito.

Sobre a &Rosàs

Fundada em 2003, a &Rosàs é uma agência de publicidade e comunicação líder de mercado, com sede em Barcelona, conhecida por sua consistência, conscientização do mercado e fidelidade.

