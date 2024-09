Bata dévoile son évolution de marque « Make Your Way »

Bata célèbre ses 130 ans avec une nouvelle campagne de marque : « Make Your Way »

LAUSANNE, Suisse, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Bata, l'une des principales entreprises de chaussures au monde, célèbre son 130e anniversaire avec une nouvelle campagne de marque intitulée : « Make Your Way ». Cette étape marque la célébration du riche héritage de Bata et une évolution passionnante visant à positionner la marque comme l'un des premiers choix au niveau mondial.

Une nouvelle ère pour Bata

La campagne « Make Your Way » reflète l'importance renouvelée que Bata accorde au style, au confort et à l'accessibilité, en vue d'attirer un public plus jeune et soucieux des tendances, tout en honorant son solide héritage.

« Cette campagne vise à encourager l'expression personnelle et la confiance en soi. Chez Bata, nous fabriquons des chaussures pour accompagner les consommateurs dans l'écriture de leur propre chemin de vie et la construction de leur route vers l'avenir », déclare Sandeep Kataria, CEO mondial, Bata.

Vision stratégique

Le nouveau positionnement « Des chaussures élégantes, confortables et abordables pour tous les aspects de votre vie », vise à établir un lien avec les consommateurs d'aujourd'hui soucieux de la mode, à élargir la base des clients de Bata et à favoriser la poursuite de la croissance. La campagne sera communiquée par le biais des principaux labels de Bata : « Bata », « Bata Comfit » et « Bata Red Label ». Cette stratégie positionne Bata comme le seul grand détaillant de chaussures qui cible véritablement « chaque facette de vous » grâce à des marques internes authentiques et riches en patrimoine, couvrant tous les aspects de la vie du consommateur : l'habillement, les loisirs et le sport.

Déploiement d'une campagne mondiale

Développée avec l'agence &Rosàs, la campagne mondiale comprend des investissements dans les médias, un storytelling en magasin et une refonte de l'approche de Bata en matière de commerce électronique et de médias sociaux.

Initiatives spéciales

La campagne présentera également des actions de marketing positives visant à inspirer et à soutenir les femmes dans diverses disciplines. À partir de septembre, Bata lancera en Europe une édition spéciale de ballerines pour le 130e anniversaire, afin de soutenir les femmes dans le domaine du ballet et de la danse, d'encourager la participation de personnes issues de milieux divers et d'aider les femmes confrontées à des difficultés économiques. Les ballerines sont une réinterprétation à la mode de la Batovka originale, une chaussure innovante lancée en 1897 par Bata, qui incarnait la vision de l'entreprise en matière de qualité et d'accessibilité.

À propos du groupe Bata

Bata est l'un des principaux fabricants de chaussures au monde, avec plus de 150 millions de paires de chaussures vendues chaque année. Avec une coupe confortable, des designs élégants, des prix abordables et une fabrication responsable, les clients de Bata se sentent bien dans leurs chaussures, de la tête aux pieds. Fondée en 1894, cette entreprise familiale est présente dans plus de 56 pays sur les cinq continents. Bata conçoit, fabrique et commercialise ses propres chaussures, en innovant sans relâche pour trouver la chaussure idéale.

À propos de &Rosàs

Fondée en 2003, &Rosàs est une agence de publicité et de communication de premier plan basée à Barcelone, connue pour sa cohérence, sa connaissance du marché et sa loyauté.

