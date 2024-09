"Make Your Way", Bata revela evolución de la marca

Bata celebra 130 años con "Make Your Way", la nueva campaña de la marca

LAUSANA, Suiza, 19 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Bata, una de las principales empresas de calzado del mundo, celebra con orgullo su 130.° aniversario con una nueva campaña de marca llamada "Make Your Way". Este hito marca la celebración del gran legado de Bata y la emocionante evolución encaminada a posicionar la marca como una de las mejores opciones en todo el mundo.

Una nueva era para Bata

Make your Way - Imagen clave

La campaña "Make Your Way" refleja la renovación del enfoque de Bata en el estilo, la comodidad y la asequibilidad, y su objetivo de atraer a un público más joven y consciente de las tendencias, a la vez que rinde homenaje a su sólido legado.

"Esta campaña pretende inspirar autodeterminación y confianza. En Bata, fabricamos zapatos para acompañar a los consumidores mientras diseñan su propia trayectoria en la vida y construyen su camino hacia el futuro", expresó Sandeep Kataria, director ejecutivo global de Bata.

Visión estratégica

El nuevo posicionamiento, "Zapatos elegantes, de mayor comodidad y asequibles para que cada lado de ti se abra camino", tiene como objetivo conectar con los consumidores actuales y pendientes de la moda, así como ampliar la base de clientes de Bata e impulsar un mayor crecimiento. La campaña se dará a conocer a través de las marcas principales de Bata: "Bata", "Bata Comfit" y "Bata Red Label". Esta estrategia posiciona a Bata como el único comerciante minorista importante de calzado que apunta genuinamente a "Every Side of You" a través de marcas propias, auténticas y con un gran legado, que cubren todos los momentos de la vida del consumidor: gala, ocio y deporte.

Lanzamiento de la campaña global

Desarrollada con la agencia &Rosàs, la campaña global incluye inversiones en medios, relatos de historias en la tienda y un rediseño del enfoque de comercio electrónico y redes sociales de Bata.

Iniciativas especiales

También contará con buenos esfuerzos de marketing para inspirar y apoyar a las mujeres en diversas disciplinas. A partir de septiembre en Europa y en conmemoración de su 130.° aniversario, Bata presentará una edición especial de bailarinas femeninas, para apoyar a las mujeres del ballet y la danza, y promover la participación de orígenes diversos y ayudar a las mujeres que enfrentan desafíos económicos. Las bailarinas son una reinterpretación elegante del Batovka original, un zapato innovador lanzado en 1897 por Bata, que encarnaba la visión que sobre calidad y precios tenía la empresa.

Acerca de Bata Group

Bata es uno de los principales fabricantes de zapatos del mundo, con ventas que sobrepasan los 150 millones de pares al año. Al tener ajustes cómodos, diseños elegantes, precios asequibles y una fabricación responsable, los zapatos de Bata pueden hacer sentir bien a sus clientes, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Fundada en 1894, la empresa familiar opera en más de 56 países de los cinco continentes. Bata diseña, fabrica y vende su propio calzado, y realiza innovaciones constantes en busca del ajuste perfecto.

Acerca de &Rosàs

Fundada en 2003, &Rosàs es una de las principales agencias de publicidad y comunicación con sede en Barcelona, reconocida por su solidez, conocimiento del mercado y lealtad.

