BBB Industries doa drone de imagem térmica para Yazoo City, Departamento de Polícia do Mississippi

DAPHNE, Alabama, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- BBB Industries, LLC (BBB), um fabricante sustentável líder que atende aos mercados automotivo e industrial, doou recentemente um produto de última geração -art drone de imagem térmica para o Departamento de Polícia de Yazoo City, Mississippi. Esta tecnologia de ponta reforçará a segurança dos policiais e otimizará as operações de aplicação da lei.

Duncan Gillis, CEO da BBB Industries, enfatizou o compromisso inabalável da empresa em apoiar o trabalho inestimável realizado pelo Departamento de Polícia da cidade de Yazoo. "Queremos agradecer ao Departamento de Polícia da cidade de Yazoo pelo seu trabalho e dedicação. Através desta doação, pretendemos equipá-los com capacidades avançadas de vigilância aérea e recolha de dados para melhorar ainda mais a segurança pública."

O drone de imagem térmica, um DJI Mavic 3 Thermal Enterprise, será usado para aumentar a segurança durante operações policiais no condado de Yazoo, Mississippi e outras comunidades vizinhas. Sua utilização se estende ao auxílio às respostas ativas dos atiradores, facilitando missões de busca e resgate e otimizando as operações noturnas por meio de seus recursos de imagem térmica. A rápida capacidade de implantação do drone aumentará a capacidade do departamento de polícia de prender suspeitos que tentam escapar da captura a pé. Além disso, servirá como um activo crucial durante desastres naturais de grande escala, incluindo tornados e inundações.

O Departamento de Polícia da cidade de Yazoo está bem preparado para integrar esta tecnologia perfeitamente em suas operações, contando com um operador de drone dedicado em sua equipe.

Sobre a BBB Industries

A BBB Industries, LLC é um fabricante líder sustentável que atende aos mercados automotivo, industrial e de energia renovável. Com uma extensa presença e operações em toda a América do Norte, a BBB entrou no mercado europeu em 2020 e agora fabrica e fornece de modo sustentável uma variedade de peças de reparo não discricionárias em mais de 90 países. TERREPOWER é uma divisão da BBB que atende os mercados de veículos elétricos, armazenamento de energia e energia solar na América do Norte e na Europa. Fundada em 1987, a BBB Industries, LLC é uma empresa privada com centros corporativos na grande Mobile, Alabama, e Dallas, Texas. Consulte www.bbbind.com para obter mais informações.

