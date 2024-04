BBB Industries spendet Wärmebilddrohne an Yazoo City, Mississippi Police Department

DAPHNE, Ala., 15. April 2024 /PRNewswire/ -- BBB Industries, LLC (BBB), ein führender nachhaltiger Hersteller für die Automobil- und Industriemärkte, spendete kürzlich eine hochmoderne Wärmebilddrohne an das Yazoo City, Mississippi Police Department. Diese hochmoderne Technologie wird die Sicherheit der Beamten erhöhen und die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden optimieren.

Duncan Gillis, CEO von BBB Industries, betonte das unermüdliche Engagement des Unternehmens zur Unterstützung der unschätzbaren Arbeit des Yazoo City Police Department. "Wir möchten dem Yazoo City Police Department für seine Arbeit und sein Engagement danken. Mit dieser Spende wollen wir sie mit fortschrittlichen Luftüberwachungs- und Datenerfassungsmöglichkeiten ausstatten, um die öffentliche Sicherheit weiter zu verbessern."

Die Wärmebilddrohne, eine DJI Mavic 3 Thermal Enterprise, wird zur Erhöhung der Sicherheit bei Polizeieinsätzen in Yazoo County, Mississippi, und anderen benachbarten Gemeinden eingesetzt. Seine Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich auf die Unterstützung bei Schießereien, die Erleichterung von Such- und Rettungseinsätzen und die Optimierung von Nachteinsätzen durch seine Wärmebildfähigkeiten. Die schnelle Einsatzfähigkeit der Drohne wird die Möglichkeiten der Polizei verbessern, Verdächtige festzunehmen, die versuchen, sich der Festnahme zu Fuß zu entziehen. Darüber hinaus wird es bei großen Naturkatastrophen wie Tornados und Überschwemmungen eine wichtige Rolle spielen.

Das Yazoo City Police Department ist gut darauf vorbereitet, diese Technologie nahtlos in seine Abläufe zu integrieren, da es über einen eigenen Drohnenoperator verfügt.

Über BBB Industries

BBB Industries, LLC ist ein führender nachhaltiger Hersteller, der die Märkte der Automobilindustrie, der Industrie und der erneuerbaren Energien bedient. BBB ist in ganz Nordamerika vertreten und trat 2020 in den europäischen Markt ein. Heute produziert und liefert BBB ein Sortiment an nicht-diskretionären Reparaturteilen in mehr als 90 Ländern auf nachhaltige Weise. TERREPOWER ist ein Geschäftsbereich von BBB, der die Märkte für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarenergie in Nordamerika und Europa bedient. BBB Industries, LLC wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Niederlassungen im Großraum Mobile, Alabama, und Dallas, Texas. Weitere Informationen finden Sie unter www.bbbind.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/BBB_Logo_CMYK_2018.jpg