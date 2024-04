BBB Industries fait don d'un drone d'imagerie thermique au service de police de la ville de Yazoo, dans le Mississippi

DAPHNE, Ala., 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- BBB Industries, LLC (BBB) , un important fabricant de produits durables servant les marchés de l'automobile et de l'industrie, a récemment fait don d'un drone d'imagerie thermique de pointe au service de police de la ville de Yazoo, au Mississippi. Cette technologie de pointe renforcera la sécurité des agents et optimisera les opérations de maintien de l'ordre.

Duncan Gillis, PDG de BBB Industries, a souligné l'engagement indéfectible de l'entreprise à soutenir le travail inestimable effectué par le service de police de la ville de Yazoo. « Nous tenons à remercier le service de police de la ville de Yazoo pour son travail et son dévouement. Avec ce don, nous souhaitons les équiper de capacités avancées de surveillance aérienne et de collecte de données afin d'améliorer davantage la sécurité publique. »

Le drone d'imagerie thermique, un DJI Mavic 3 Thermal Enterprise, sera utilisé pour améliorer la sécurité lors des opérations policières dans le comté de Yazoo, au Mississippi et dans d'autres communautés voisines. Son utilisation permet également d'aider les réponses aux tireurs actifs, à faciliter les missions de recherche et de sauvetage et à optimiser les opérations de nuit grâce à ses capacités d'imagerie thermique. La capacité de déploiement rapide du drone améliorera la capacité du service de police à appréhender les suspects qui tentent d'échapper à la capture à pied. En outre, il sera un atout crucial lors de catastrophes naturelles à grande échelle, notamment les tornades et les inondations.

Le service de police de la ville de Yazoo est bien préparé à intégrer cette technologie de manière transparente dans ses opérations, car il dispose d'un opérateur de drone spécialisé.

À propos de BBB Industries

BBB Industries, LLC est un fabricant durable de premier plan au service des marchés de l'automobile, de l'industrie et des énergies renouvelables. Forte d'une présence et d'activités étendues en Amérique du Nord, BBB est entrée sur le marché européen en 2020 et fabrique et fournit maintenant de façon durable un assortiment de pièces de rechange non discrétionnaires dans plus de 90 pays. TERREPOWER est une division de BBB au service des marchés des véhicules électriques, du stockage d'énergie et de l'énergie solaire en Amérique du Nord et en Europe. Fondée en 1987, BBB Industries, LLC est une entreprise privée dont les centres organisationnels sont situés dans la région métropolitaine de Mobile, en Alabama et à Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, consultez le site www.bbbind.com