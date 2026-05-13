BingX anuncia bicampeão mundial Enzo Fernández como Embaixador Global às vésperas da Copa do Mundo FIFA 2026

CIDADE DO PANAMÁ, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anunciou hoje o bicampeão mundial de futebol Enzo Fernández como seu Embaixador Global. A parceria dá continuidade à estratégia global de parcerias esportivas da BingX após sua recente colaboração com a Scuderia Ferrari HP e renovação com o Chelsea FC, chegando em um momento decisivo às vésperas da Copa do Mundo FIFA 2026, posicionando a BingX para engajar bilhões de fãs ao redor do mundo no maior palco do futebol.

Um dos talentos mais empolgantes de sua geração, Fernández, que joga pelo Chelsea FC e representa a seleção argentina, incorpora ambição, precisão e resiliência. Por meio dessa colaboração, a BingX busca conectar a precisão e performance do esporte de elite às finanças digitais, inspirando uma nova geração de usuários a tomar controle do próprio futuro. A parceria se desdobrará em campanhas globais, experiências digitais e iniciativas focadas nos torcedores ao longo do período da Copa do Mundo 2026 e além.

Este anúncio marca um marco importante na expansão global e evolução da identidade de marca da BingX como uma plataforma premium e reconhecida mundialmente. Após sua parceria com o Chelsea FC em 2024 e uma colaboração de vários anos com a Scuderia Ferrari HP no início de 2026, Enzo Fernández se torna o primeiro atleta individual a ser Embaixador Global da empresa. A trajetória de Fernández de Buenos Aires ao topo do futebol mundial espelha a própria jornada da BingX de crescimento, determinação e ambição global.

"Esta parceria marca um passo importante no crescimento da BingX na América Latina", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Enzo Fernández representa uma combinação rara de adaptabilidade, inteligência e controle sob pressão. Essas qualidades ressoam fortemente com a BingX e refletem a mentalidade por trás de como a BingX ajuda usuários a navegar mercados financeiros em rápida movimentação com confiança — seja em cripto, ações, forex, commodities e muito mais."

"Tenho orgulho de me juntar à BingX como Embaixador Global", disse Enzo Fernández. "Para mim, o sucesso é construído nos momentos invisíveis: a disciplina, a crença e a consistência por trás de cada decisão. Essa mentalidade é o que me atraiu para a BingX. É uma plataforma conhecida pela confiança e confiabilidade, e estou ansioso pela jornada à frente e pelo que podemos construir ao longo do tempo. Juntos, queremos inspirar as pessoas a confiar em si mesmas, tomar o controle e construir seu próprio caminho adiante."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: bingx.com

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FONTE BingX