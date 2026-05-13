BingX назначает чемпиона мира Энцо Фернандеса глобальным амбассадором в преддверии Чемпионата мира FIFA 2026

13 мая, 2026, 15:01 GMT

ПАНАМА-СИТИ, 13 мая 2026 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, объявила о назначении двукратного чемпиона мира по футболу Энцо Фернандеса глобальным амбассадором бренда. Это партнерство продолжает глобальную спортивную стратегию BingX после недавнего сотрудничества со Scuderia Ferrari HP и продления партнерства с Chelsea FC, приходясь на ключевой момент перед Чемпионатом мира FIFA 2026 и усиливая позиции BingX для взаимодействия с миллиардами футбольных болельщиков по всему миру на главной футбольной арене планеты.

Будучи одним из самых ярких талантов своего поколения, Фернандес, выступающий за Chelsea FC и национальную сборную Аргентины, олицетворяет амбиции, точность и устойчивость. Через это сотрудничество BingX стремится объединить точность и результативность элитного спорта с цифровыми финансами, вдохновляя новое поколение пользователей брать под контроль своё будущее. Партнерство будет развиваться через глобальные кампании, цифровые активации и инициативы для болельщиков в течение периода Чемпионата мира 2026 года и далее.

Данное объявление знаменует важную веху в глобальном расширении BingX и развитии идентичности бренда как премиальной и всемирно признанной платформы. После партнерства с Chelsea FC в 2024 году и многолетнего сотрудничества со Scuderia Ferrari HP в начале 2026 года Энцо Фернандес стал первым индивидуальным спортсменом – глобальным амбассадором компании. Путь Фернандеса от Буэнос-Айреса к вершине мирового футбола отражает собственную траекторию BingX – рост, целеустремленность и глобальные амбиции.

«Это партнерство является важным шагом в развитии BingX в Латинской Америке», – заявил Пабло Монти, официальный представитель BingX. «Энцо Фернандес сочетает в себе редкие качества: адаптивность, интеллект и умение сохранять самообладание в стрессовых ситуациях. Эти качества глубоко перекликаются с философией BingX и отражают подход платформы к тому, как мы помогаем пользователям уверенно ориентироваться на быстро меняющихся финансовых рынках – от криптовалют и акций до форекса, сырьевых товаров и других активов».

«Я горжусь тем, что присоединяюсь к BingX в качестве глобального амбассадора», – заявил Энцо Фернандес. «Для меня успех строится в незаметных моментах: дисциплине, вере и последовательности, стоящих за каждым решением. Именно этот подход привлёк меня к BingX. Это платформа, известная своим доверием и надежностью, и я с нетерпением жду нашего совместного пути и того, что мы сможем построить вместе со временем. Вместе мы хотим вдохновлять людей доверять себе, брать контроль в свои руки и самостоятельно прокладывать свой путь вперёд».

О BingX
Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-ИИ компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в топ-5 глобальных криптовалютных деривативных бирж и являясь пионером в сфере криптокопитрейдинга, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной линейке продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта , включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и TradFi-решения, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, разработанные для повышения эффективности, уверенности и результативности торговли.

С 2024 года BingX является главным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнером Scuderia Ferrari HP.

 Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/ru

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2979274/Enzo_Fernandez_1920x1080_EN.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

