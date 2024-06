BingX comemora o evento de futebol de 2024 com um prêmio de um milhão de USDT

Vilnius, Lituânia, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX anuncia uma nova campanha para celebrar o grande evento de futebol em 2024. Com um prêmio de um milhão de USDT, a BingX continua a expandir os limites da inovação, conectando os mundos dinâmicos de blockchain e esportes. Essa comemoração deve reunir entusiastas de cripto e fãs de futebol, destacando o compromisso da BingX em criar eventos envolventes e focados na comunidade.

Como parte do compromisso da BingX de aumentar o envolvimento do usuário e celebrar eventos globais, essa campanha apresenta uma excelente oportunidade para os usuários participarem de uma variedade de atividades interativas e ganharem recompensas substanciais. Os usuários podem participar de jogos de previsão votando em seus times favoritos, com a chance de ganhar uma parte dos votos dos adversários se os times escolhidos vencerem. Durante os estágios finais, o mecanismo de PK emparelhará automaticamente as equipes para uma competição de volume de negociação, na qual os membros da equipe vencedora dividirão o prêmio em dinheiro. Além disso, os participantes podem acumular votos e trocá-los por prêmios de alto valor, como uma viagem à Alemanha para duas pessoas, BTC, ETH e outras recompensas atraentes. A conclusão de tarefas como negociação, depósito ou convite a amigos dará aos usuários oportunidades extras, podendo levar a recompensas de até 1 BTC.

A celebração da BingX é mais do que apenas uma campanha promocional; ela reflete a visão estratégica da plataforma de integrar esportes e tecnologia blockchain para criar experiências de usuário inigualáveis. O sucesso da parceria da BingX com o Chelsea Football Club é uma prova dessa visão. Por meio dessa colaboração, a BingX demonstrou sua capacidade de se conectar com públicos globais, promover o espírito esportivo e aumentar a visibilidade da marca na comunidade esportiva.

"Estamos entusiasmados em levar a emoção da celebração aos nossos usuários com esse incrível prêmio e uma série de atividades envolventes", disse Vivien Lin, diretora de produtos da BingX. "Nosso objetivo é criar experiências únicas e gratificantes que conectem os mundos dos esportes e do blockchain. Acreditamos no poder dos esportes para unir as pessoas e, por meio de nossos esforços, pretendemos trazer esse mesmo senso de unidade e entusiasmo para a comunidade BingX."

À medida que a BingX continua a expandir seu alcance e influência, a plataforma continua explorando o que é possível por meio de parcerias inovadoras e eventos envolventes. A celebração do evento de futebol é um exemplo perfeito de como a BingX aproveita a emoção dos eventos esportivos internacionais para reunir sua comunidade, promover o engajamento e criar valor para seus usuários.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptografia líder, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação. Em 2024, a BingX orgulhosamente se tornou a parceira oficial de troca de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando uma estreia empolgante no mundo dos esportes.

