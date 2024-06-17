BingX百萬獎池慶祝2024足球盛會

維爾紐斯2024年6月17日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX開啟新活動，慶祝2024年重大足球盛會。通過高達100萬USDT的獎池，BingX連結區塊鏈與體育世界，不斷突破創新界限。這次活動將同時吸引加密貨幣愛好者和足球迷，展現了BingX致力於創造有趣且以社群為中心活動的承諾。

BingX通過該慶典活動增強用戶參與度，為用戶提供了參與各種互動活動並贏取豐厚獎勵的絕佳機會。用戶可以參與競猜遊戲，為喜愛的球隊投票。如果支持的球隊獲勝，將有機會瓜分對手方票數等額或翻倍的兌換券。在決賽階段，PK機制將自動配對戰隊進行交易量比賽，獲勝的戰隊成員可瓜分現金獎池。參與者還可以利用累積的票數兌換高價值獎品，如雙人德國之旅、BTC、ETH等誘人獎勵。完成交易、入金或邀請好友等任務可贏取額外高達1 BTC獎勵。

BingX此次慶不僅是一個推廣活動，更反映了平台將體育和區塊鏈技術相融合，創造絕佳用戶體驗的戰略願景。BingX與切爾西足球俱樂部的戰略合作便是對這一願景的證明。通過該合作，BingX連接全球觀眾、促進體育精神、提升品牌在體育界的知名度。

「我們很高興能夠通過高額獎池和一系列有趣的活動，為我們的用戶帶來足球慶祝的喜悅」BingX首席產品官Vivien Lin說道。「我們的目的是聯動加密及體育世界，為用戶創造獨特豐厚的活動體驗。我們相信體育能夠團結大家。通過此次努力，希望帶給BingX社區不一樣的慶典體驗。」

隨著BingX不斷擴大知名度及影響力，該平台通過創新合作和精彩活動探索更多的可能性。此次足球活動慶典是BingX利用國際體育賽事的激情來團結社區、提昇參與度並為用戶創造價值的完美體現。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供一個值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX