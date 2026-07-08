CIDADE DO PANAMÁ, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anuncia hoje a conclusão bem-sucedida e distribuição de sua campanha de airdrop pré-IPO da SpaceX. Os participantes elegíveis receberam seus tokens RWA pré-IPO da SpaceX dentro do prazo, destacando a capacidade da BingX de entregar oportunidades exclusivas de forma consistente, com transparência e confiabilidade.

BingX conclui distribuição de tokens pré-IPO da SpaceX e reforça confiança no acesso a pré-IPOs (PRNewsfoto/BingX)

À medida que o interesse em oportunidades de mercado continua a crescer, a BingX acredita que a confiança de longo prazo é construída por meio de execução transparente e consistente. A campanha da SpaceX foi projetada não apenas para ampliar o acesso a uma das empresas privadas mais cobiçadas do mundo, mas também para demonstrar a capacidade da BingX de entregar oportunidades pré-IPO em escala.

"A conclusão bem-sucedida da distribuição fortalece ainda mais a confiança na BingX como uma gateway confiável para oportunidades emergentes. Escolhemos essa abordagem porque ela reflete como o acesso deve funcionar: simples, transparente e centrado em nossos usuários", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Nosso objetivo era criar uma experiência de participação fácil de entender e fácil de acessar. À medida que continuamos a expandir nossas ofertas pré-IPO, confiabilidade e experiência do usuário permanecerão no centro de tudo o que fazemos."

Com base no sucesso da campanha da SpaceX, a BingX continuará expandindo sua oferta pré-IPO, proporcionando aos usuários acesso a oportunidades vinculadas a algumas das empresas privadas mais reconhecidas e inovadoras do mundo, incluindo ofertas relacionadas à OpenAI.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

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FONTE BingX