BingX 成功完成 SpaceX Pre-IPO 代幣交付，強化市場對 Pre-IPO 投資機會的信心

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BingX

17 6月, 2026, 20:32 CST

巴拿馬城2026年6月17日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所及 Web3 AI 公司 BingX 今日宣布，其 SpaceX Pre-IPO 空投活動已成功完成代幣發放。符合資格的參與者已按計畫收到 SpaceX Pre-IPO RWA 代幣，展現 BingX 持續以透明且可靠的方式，為用戶提供專屬投資機會的能力。

隨著市場對優質投資機會的關注持續升溫，BingX 認為，透明且穩定的執行力是建立長期信任的關鍵。此次 SpaceX Pre-IPO 活動不僅旨在讓更多用戶有機會接觸全球最受矚目的私人企業之一，也進一步展現 BingX 大規模提供 Pre-IPO 投資機會的能力。

BingX Successfully Delivers SpaceX Pre-IPO Tokens, Reinforce Trust in Pre-IPO Access (PRNewsfoto/BingX)
BingX Successfully Delivers SpaceX Pre-IPO Tokens, Reinforce Trust in Pre-IPO Access (PRNewsfoto/BingX)

BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「此次代幣發放的順利完成，進一步強化了市場對 BingX 作為新興投資機會可靠入口的信心。我們選擇這樣的參與方式，是因為它體現了投資機會應有的樣貌：簡單、透明，並以用戶為核心。」

他補充道：「我們的目標是打造一個易於理解、便於參與的體驗。隨著我們持續拓展 Pre-IPO 投資產品，可靠性與用戶體驗將始終是我們一切工作的核心。」

在 SpaceX 活動成功落幕後，BingX 將持續擴大 Pre-IPO 投資產品布局，為用戶提供更多與全球知名且具創新力的私人企業相關的投資機會，其中也包括與 OpenAI Pre-IPOAnthropic Pre-IPO 等相關的投資項目。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。

透過涵蓋合約交易現貨交易跟單交易TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX

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