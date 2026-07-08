A nova parceria apoiará crianças migrantes e crianças em risco de pobreza e exclusão, fortalecendo sistemas de resiliência nos Bálcãs Ocidentais por meio de serviços comunitários em colaboração com ONGs locais consolidadas.

CIDADE DO PANAMÁ, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, firmou parceria com a Save the Children Hong Kong para viabilizar o trabalho temático "Redes de Segurança e Famílias Resilientes" da Save the Children nos Bálcãs Ocidentais, apoiando crianças em situação de vulnerabilidade na Sérvia e na Bósnia e Herzegovina afetadas por migração, pobreza e exclusão social.

BingX firma parceria com a Save the Children para apoiar crianças em risco nos Bálcãs Ocidentais (PRNewsfoto/BingX)

Esta parceria marca a primeira colaboração da Save the Children Hong Kong com uma empresa de criptomoedas e reflete um compromisso compartilhado de aproveitar a inovação para gerar impacto social significativo para crianças e famílias afetadas por pobreza, deslocamento e exclusão social.

Implementada em colaboração com a Save the Children, a iniciativa fornecerá assistência humanitária a crianças refugiadas e migrantes por meio de vouchers em dinheiro e itens essenciais não alimentares. À medida que crianças e famílias buscam refúgio na Europa, muitas transitam pela Bósnia e Herzegovina — país-chave na chamada rota dos Bálcãs — onde frequentemente enfrentam dificuldades significativas em cada etapa da jornada. A Save the Children é a única organização que oferece assistência com vouchers em dinheiro como componente central de sua resposta de proteção à criança, ajudando famílias a suprir suas necessidades diárias essenciais enquanto preserva sua dignidade e poder de escolha.

Por meio da parceria, a BingX também apoiará serviços abrangentes de proteção e educação para crianças em risco de pobreza e exclusão, por meio de centros comunitários de apoio geridos por ONGs locais com expertise comprovada nas comunidades que atendem. Com uma em cada cinco crianças vivendo em risco de pobreza e exclusão na Sérvia, e uma em cada três crianças vivendo em pobreza de consumo na Bósnia e Herzegovina*, esses centros comunitários são de importância crítica. Eles apoiam crianças que enfrentam diversos desafios, incluindo aquelas que vivem em condições precárias em assentamentos informais, crianças em situação de trabalho nas ruas e aquelas em risco de violência e casamento infantil — todas desproporcionalmente afetadas por pobreza extrema, discriminação e exclusão social.

Nesses centros, as crianças têm acesso a ambientes seguros e acolhedores gerenciados por profissionais experientes em proteção infantil. Os serviços incluem alimentação nutritiva, assistência com higiene, apoio psicossocial, orientação educacional, assistência jurídica, aconselhamento e programas de fortalecimento familiar.

Nevena Milutinovic, Diretora Nacional da Save the Children para o Noroeste dos Bálcãs, disse: "Toda criança merece ser protegida e ter uma chance de um futuro melhor — e junto com nossos parceiros, trabalhamos para garantir que cresçam apoiadas e incluídas. Por meio de nossa parceria com a BingX, podemos continuar alcançando crianças e famílias que precisam de suporte e fortalecer os centros comunitários de apoio — lugares que fazem uma diferença real para crianças que enfrentam algumas das maiores barreiras da região. As crianças nos dizem que apoios como vouchers em dinheiro e centros comunitários significam muito mais do que serviços básicos. São intervenções que garantem que elas se sintam vistas e apoiadas por adultos que se importam, façam amigos, se sintam seguras, tenham acesso à educação e novas oportunidades, e recuperem sua infância."

"A inovação cria seu maior valor quando ajuda a enfrentar desafios do mundo real. Na BingX, estamos comprometidos em fomentar um futuro seguro — não apenas dentro do ecossistema de ativos digitais, mas também nas comunidades ao nosso redor. As crianças são o alicerce do amanhã, e toda criança merece a oportunidade de aprender, crescer e prosperar. Por meio de nossa parceria com a Save the Children, temos orgulho de ajudar a proteger o futuro apoiando crianças que enfrentam pobreza, deslocamento e exclusão social", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Esta parceria também faz parte do compromisso mais amplo da BingX de apoiar iniciativas de educação, inclusão e resiliência comunitária globalmente, refletindo a crença da empresa de que a inovação tecnológica deve criar impacto positivo além da economia digital."

Fonte: Child Poverty: The Cost Europe Cannot Afford — Save the Children, 2025 https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-poverty-the-cost-europe-cannot-afford-2025

Notas para editores

O programa temático "Redes de Segurança e Famílias Resilientes" apoia populações em risco nos Bálcãs por meio de intervenções integradas de proteção, educação e construção de resiliência, projetadas para apoiar e fortalecer soluções lideradas localmente e baseadas na comunidade.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Sobre o Escritório Nacional da Save the Children para o Noroeste dos Bálcãs

A Save the Children no Noroeste dos Bálcãs opera há mais de uma década na Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Montenegro, e monitora tendências migratórias nos Bálcãs e no Mediterrâneo Oriental. O escritório tem profundas raízes nas comunidades locais, com presença em três locais: Sarajevo (BiH) como sede, Belgrado (Sérvia) e Bihać (BiH), além de programação liderada por parceiros em Montenegro. Nossa presença na Sérvia inclui o Balkans Migration and Displacement Hub, que produz evidências e conhecimento sobre crianças afetadas por migração e deslocamento e realiza advocacia robusta com e para crianças.

Atuamos em contextos de desenvolvimento e humanitários, trabalhando em estreita colaboração com comunidades para gerar evidências que orientem nosso aprendizado, programação e trabalho de advocacia, apoiar sistemas nacionais de proteção à criança e construir iniciativas regionais e transfronteiriças. Essa abordagem nos permite alcançar populações vulneráveis — crianças afetadas por migração, deslocamento, pobreza ou discriminação — em múltiplos países.

Sobre a Save the Children Hong Kong

A Save the Children acredita que toda criança merece um futuro. Em Hong Kong e em todo o mundo, fazemos o que for necessário — todos os dias e em tempos de crise — para que as crianças possam exercer seus direitos a um início de vida saudável, à oportunidade de aprender e à proteção contra danos. Com mais de 100 anos de expertise, somos a primeira e principal organização independente de defesa dos direitos das crianças do mundo.

Fundada em 2009, a Save the Children Hong Kong faz parte do movimento global que opera em cerca de 100 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002459/20260630_175617.jpg

FONTE BingX