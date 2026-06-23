Volume diário de ações no BingX TradFi dispara 700% em cinco dias em meio à crescente demanda por trading multi-ativo

CIDADE DO PANAMÁ, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, reportou hoje que o volume diário de trading em suas ações BingX TradFi disparou mais de 700% nos últimos cinco dias, refletindo a crescente demanda por oportunidades diversificadas em mercados privados e mercados financeiros tradicionais dentro de um ambiente de trading unificado.

Com um volume cumulativo de trading de ações de mais de $2,7 bilhões e índices de ações superando $8 bilhões nos últimos 2 meses, o marco reforça o papel crescente da BingX como uma plataforma de trading multi-ativo onde usuários podem acessar ações, forex, índices e commodities, e ativos digitais através de uma única conta.

O aumento rápido é impulsionado pelo interesse crescente em empresas globalmente reconhecidas como SpaceX, NVIDIA e Samsung, e outros nomes de alto perfil que conectam traders nativos de cripto a tendências globais e oportunidades de mercado, como o airdrop pré-IPO da OpenAI.

"Estamos vendo uma mudança clara em como os usuários abordam o trading. Em vez de focar em uma única classe de ativo, traders cada vez mais querem acesso a múltiplos mercados através de uma plataforma", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "O rápido crescimento de nossa oferta TradFi demonstra forte demanda por uma experiência de trading mais unificada que combina cripto, ações, índices, commodities e oportunidades emergentes como acesso pré-IPO."

Com base nesse momentum, a BingX recentemente lançou seu Stock Trading Carnival de $1 milhão para incentivar uma participação mais ampla em mercados de ações globais e expandir ainda mais o engajamento dos usuários. Os usuários podem esperar campanhas temáticas mensais construídas em torno de grandes tendências de mercado, criando novas oportunidades para se engajar com mercados multi-ativo na BingX.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

FONTE BingX