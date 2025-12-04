BingX Conclui Participação na Blockchain Conference Brasil 2025, Reforçando Seu Compromisso com Educação, Inovação e Crescimento Web3 na LATAM

PANAMÁ, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange global de criptomoedas impulsionada por inteligência artificial e referência em inovação Web3, encerrou sua participação como patrocinadora oficial da Blockchain Conference Brasil 2025, um dos mais importantes eventos da indústria cripto na região. A presença da empresa no encontro reforça seu compromisso contínuo em promover educação, responsabilidade tecnológica e desenvolvimento Web3 sustentável em toda a América Latina.

O evento serviu como um ponto estratégico para a BingX ampliar o relacionamento com a comunidade local, apresentar suas iniciativas mais recentes e fortalecer sua missão de impulsionar a adoção responsável de cripto e tecnologias emergentes. Ao longo dos dois dias de conferência, a BingX interagiu com milhares de participantes, incluindo entusiastas, desenvolvedores, instituições, empreendedores e parceiros do ecossistema.

Durante a conferência, a empresa realizou um workshop institucional dedicado à evolução da Web3 e ao impacto crescente da inteligência artificial na experiência do usuário e nos processos de tomada de decisão. A sessão abordou pilares fundamentais como educação, transparência e infraestrutura segura, elementos essenciais para o amadurecimento do setor. A forte participação reforçou o interesse da comunidade em conteúdos que promovam conhecimento e autonomia no ambiente cripto.

Além do workshop, a BingX marcou presença em um painel sobre tendências de mercado, ao lado de representantes de destaque da indústria. A discussão trouxe insights sobre ciclos de mercado, estruturas regulatórias e caminhos futuros para o desenvolvimento Web3, destacando a importância de modelos confiáveis, claros e alinhados às necessidades da região.

O estande da BingX na conferência também foi um ponto de encontro ativo, onde visitantes puderam conhecer de perto iniciativas focadas em segurança, transparência e educação, além de participar de atividades interativas e conversas com a equipe regional. Essas interações facilitaram novas conexões com potenciais parceiros e reforçaram o papel da empresa como uma das principais apoiadoras do crescimento Web3 no continente.

Pablo Monti, porta-voz da BingX, comentou: "A Blockchain Conference Brasil tornou-se uma referência essencial para entender como o mercado evolui na região. Para nós, foi uma oportunidade única de dialogar diretamente com a comunidade, ouvir suas expectativas e apresentar essa nova fase de inovação responsável impulsionada por IA. A LATAM é um mercado estratégico, e vemos um caminho promissor pela frente."

A participação da BingX na edição de 2025 reafirma seu compromisso com o fortalecimento de um ecossistema digital mais inclusivo, seguro e preparado para o futuro, por meio de iniciativas educacionais, responsabilidade tecnológica e engajamento comunitário.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange global de criptomoedas e empresa Web3 impulsionada por IA, servindo mais de 20 milhões de usuários ao redor do mundo.

Com uma suíte abrangente de ferramentas e serviços alimentados por inteligência artificial, a BingX oferece suporte a usuários de todos os níveis de experiência, promovendo um ambiente de negociação seguro, transparente e inteligente.

A empresa também investe em iniciativas educacionais e comunitárias que incentivam a adoção responsável de cripto globalmente. Em 2024, tornou-se a exchange oficial de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando sua estreia no universo de patrocínio esportivo internacional.

