BingX concluye su participación en Blockchain Conference Brasil 2025 y reafirma su compromiso con la educación, la innovación y el crecimiento de Web3 en LATAM

PANAMÁ, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, el exchange global de criptomonedas impulsado por IA y uno de los principales innovadores en Web3, concluyó con éxito su participación como patrocinador oficial de Blockchain Conference Brasil 2025, uno de los eventos más influyentes de la industria cripto en la región. La conferencia funcionó como una plataforma estratégica para que BingX fortaleciera su vínculo con la comunidad local, presentara sus últimas iniciativas y reafirmara su compromiso de largo plazo con la educación y la innovación responsable en América Latina.

A medida que el evento continúa creciendo año tras año, BingX aprovechó este entorno para conectar con miles de asistentes, incluyendo entusiastas, desarrolladores, emprendedores, instituciones y socios del sector. A través de un stand interactivo y diversas activaciones en sitio, la compañía presentó su visión regional enfocada en alfabetización digital, infraestructura segura y desarrollo Web3 transparente.

Pablo Monti, portavoz de marca de BingX, afirmó:

"Blockchain Conference Brasil se ha convertido en un punto de referencia clave para entender cómo evoluciona el mercado a nivel local. Para BingX, fue una oportunidad excepcional para interactuar directamente con nuestra comunidad, escuchar sus expectativas y presentar esta nueva fase de innovación responsable impulsada por IA. LATAM es un mercado estratégico y vemos un camino prometedor en la región."

Durante la conferencia, BingX realizó un workshop institucional en el que tanto usuarios como no usuarios exploraron la visión de la compañía sobre el futuro de Web3 y el papel cada vez mayor de la IA en la mejora de la experiencia y la toma de decisiones. La sesión destacó la educación, la transparencia y la infraestructura segura como pilares fundamentales para el crecimiento de una industria en maduración. La alta participación reflejó el interés del público por recursos que permitan una participación informada en el ecosistema cripto.

BingX también participó en un panel sobre tendencias de mercado, junto a otros referentes de la industria, donde se debatieron perspectivas sobre los ciclos de mercado y su evolución futura. La amplia asistencia evidenció el interés por marcos claros, plataformas confiables y enfoques responsables para el crecimiento de Web3.

Durante los dos días del evento, el stand de BingX funcionó como un punto de encuentro dinámico en el que los asistentes interactuaron con el equipo regional, participaron en activaciones comunitarias y descubrieron las iniciativas en curso enfocadas en seguridad, transparencia y educación. Estas interacciones también abrieron la puerta a nuevas conversaciones con posibles socios y actores clave del ecosistema.

La participación de BingX en Blockchain Conference Brasil 2025 reafirma su compromiso con la construcción de un ecosistema Web3 sostenible e inclusivo en América Latina, impulsado por la educación, la responsabilidad tecnológica y el empoderamiento comunitario.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas y compañía de Web3 con enfoque en IA, que atiende a una comunidad global de más de 20 millones de usuarios. Con un conjunto integral de herramientas y servicios potenciados por IA para usuarios de todos los niveles, BingX está comprometida con construir un entorno de trading seguro, transparente e inteligente. La empresa también promueve iniciativas educativas y comunitarias que fomentan una adopción cripto responsable en todo el mundo. En 2024, BingX se convirtió en el exchange oficial de criptomonedas del Chelsea Football Club, marcando su debut en el patrocinio deportivo global.

Más información: https://bingx.com/

