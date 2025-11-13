BingX conclui sua participação na LABITCONF 2025 destacando seu compromisso com a educação, a IA e a comunidade cripto na América Latina

CIDADE DO PANAMÁ, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange global de criptomoedas movida por inteligência artificial e líder em soluções Web3, encerrou com grande sucesso sua participação na LABITCONF 2025, o evento mais influente do ecossistema cripto da América Latina.

Com um estande imersivo de temática futebolística, ativações interativas e um foco educacional, a BingX consolidou sua posição como um dos principais destaques do evento. Os participantes puderam conhecer de perto ferramentas como o BingX AI Master e participar de sessões educacionais voltadas para o uso responsável da tecnologia no trading.

A empresa também esteve presente nos principais espaços da conferência, incluindo painéis sobre stablecoins, uma apresentação especial sobre inteligência artificial aplicada ao trading, além de encontros com jornalistas e influenciadores locais.

"Eventos como a LABITCONF reforçam nossa visão regional: aproximar a inovação tecnológica das pessoas. A IA não é mais uma promessa futura, ela já está transformando a forma como aprendemos, operamos e tomamos decisões nos mercados. Nosso compromisso é continuar promovendo ferramentas que ampliem o acesso, com responsabilidade e educação como pilares fundamentais", afirmou Pablo Monti, Brand Spokesperson da BingX.

Durante a conferência, a BingX também fortaleceu sua presença regional por meio de iniciativas comunitárias e reuniões estratégicas com veículos de imprensa relevantes, consolidando seu papel como um dos protagonistas do crescimento do ecossistema Web3 na América Hispânica.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e uma empresa de IA Web3, com mais de 20 milhões de usuários em todo o mundo. Com uma ampla gama de produtos e serviços impulsionados por IA — incluindo spot trading, derivativos e copy trading — a BingX atende às necessidades de usuários de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais.

Comprometida em construir uma plataforma de trading confiável e inteligente, a BingX oferece ferramentas inovadoras desenvolvidas para aprimorar o desempenho e a confiança do usuário. Em 2024, a empresa tornou-se orgulhosamente exchange cripto oficial do Chelsea FC, marcando sua entrada no universo esportivo.

Para mais informações, visite www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822303/20251113_150300.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5620671/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX