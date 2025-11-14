BingX concluye su participación en LABITCONF 2025 destacando su compromiso con la educación, la IA y la comunidad cripto en Latinoamérica

CIUDAD DE PANAMÁ, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, el exchange global de criptomonedas impulsado por inteligencia artificial y líder en soluciones Web3, cerró con gran éxito su participación en LABITCONF 2025, el evento más influyente del ecosistema cripto de América Latina.

Con un stand inmersivo de temática futbolera, activaciones interactivas y un enfoque educativo, BingX logró posicionarse como uno de los protagonistas del evento. Los asistentes pudieron conocer de primera mano herramientas como BingX AI Master y participar en sesiones educativas enfocadas en el uso responsable de la tecnología para el trading.

La compañía también participó en los principales espacios del evento, incluyendo paneles sobre stablecoins, una presentación especial sobre inteligencia artificial aplicada al trading, y encuentros con periodistas e influencers locales.

"Eventos como LABITCONF permiten reforzar nuestra visión regional: acercar la innovación tecnológica a las personas. La IA no es una promesa futura, ya está transformando la manera en que aprendemos, operamos y tomamos decisiones en los mercados. Nuestro compromiso es seguir impulsando herramientas que faciliten el acceso, con responsabilidad y educación como pilares", declaró Pablo Monti, Brand Spokesperson en BingX.

Durante la conferencia, BingX también reforzó su presencia regional a través de iniciativas con la comunidad y reuniones estratégicas con medios clave, consolidando su papel como un actor relevante en el crecimiento del ecosistema Web3 en Hispanoamérica.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822303/20251113_150300.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5620671/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX