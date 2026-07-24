CIDADE DO PANAMÁ, 24 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, concluiu sua campanha da Copa do Mundo 2026, reunindo torcedores de futebol por meio de narrativas lideradas pelo embaixador da marca, colaborações com creators, eventos comunitários e experiências de trading interativas. Abrangendo múltiplas regiões ao longo do torneio, a campanha combinou engajamento online com ativações locais para conectar comunidades de futebol ao redor do mundo.

BingX encerra campanha da Copa do Mundo 2026 conectando comunidades por meio de experiências exclusivas (PRNewsfoto/BingX)

A BingX também firmou parceria com o criador brasileiro Jon Vlogs por meio do Copathon, uma série de livestreams ao longo de todo o torneio transmitida a partir de uma motorhome itinerante. Combinando entretenimento futebolístico com educação cripto, sorteios e interação com a comunidade, a colaboração ampliou o alcance da campanha entre públicos mais jovens.

No mundo físico, a BingX realizou oito watch parties da Copa do Mundo na América Latina, reunindo comunidades locais de futebol por meio de transmissões ao vivo das partidas, merchandise exclusivo e recompensas em tempo real. Cada gol marcado pelos times apoiados desbloqueou vouchers da BingX para os presentes, transformando momentos decisivos em campo em celebrações coletivas.

"A Copa do Mundo é um dos momentos de atenção compartilhada mais poderosos do mundo, reunindo milhões de pessoas independentemente de geografia ou idioma", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Alicerçada na liderança da empresa em parcerias esportivas, foi também uma oportunidade de demonstrar como experiências digitais, comunidades locais e cultura do futebol podem se unir de formas significativas."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007466/BingX_Wraps_Up_2026_World_Cup_Campaign__Connecting_Communities_Through_Exclusive_Experiences.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6028878/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX