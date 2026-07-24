BingX encerra campanha da Copa do Mundo 2026 conectando comunidades por meio de experiências exclusivas
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24 jul, 2026, 03:08 GMT
CIDADE DO PANAMÁ, 24 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, concluiu sua campanha da Copa do Mundo 2026, reunindo torcedores de futebol por meio de narrativas lideradas pelo embaixador da marca, colaborações com creators, eventos comunitários e experiências de trading interativas. Abrangendo múltiplas regiões ao longo do torneio, a campanha combinou engajamento online com ativações locais para conectar comunidades de futebol ao redor do mundo.
A BingX também firmou parceria com o criador brasileiro Jon Vlogs por meio do Copathon, uma série de livestreams ao longo de todo o torneio transmitida a partir de uma motorhome itinerante. Combinando entretenimento futebolístico com educação cripto, sorteios e interação com a comunidade, a colaboração ampliou o alcance da campanha entre públicos mais jovens.
No mundo físico, a BingX realizou oito watch parties da Copa do Mundo na América Latina, reunindo comunidades locais de futebol por meio de transmissões ao vivo das partidas, merchandise exclusivo e recompensas em tempo real. Cada gol marcado pelos times apoiados desbloqueou vouchers da BingX para os presentes, transformando momentos decisivos em campo em celebrações coletivas.
"A Copa do Mundo é um dos momentos de atenção compartilhada mais poderosos do mundo, reunindo milhões de pessoas independentemente de geografia ou idioma", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Alicerçada na liderança da empresa em parcerias esportivas, foi também uma oportunidade de demonstrar como experiências digitais, comunidades locais e cultura do futebol podem se unir de formas significativas."
Sobre a BingX
Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.
Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.
A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.
Mais informações: https://bingx.com/
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007466/BingX_Wraps_Up_2026_World_Cup_Campaign__Connecting_Communities_Through_Exclusive_Experiences.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6028878/BingX_logo_Logo.jpg
FONTE BingX
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