CIUDAD DE PANAMÁ, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, un exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-IA, ha concluido su campaña del Mundial 2026, reuniendo a los aficionados al fútbol a través de narrativas lideradas por embajadores, colaboraciones con creadores de contenido, eventos comunitarios y experiencias de trading interactivas. Con alcance en múltiples regiones a lo largo del torneo, la campaña combinó el engagement en línea con activaciones locales para conectar a las comunidades futboleras de todo el mundo.

BingX cierra su campaña del Mundial 2026, conectando comunidades a través de experiencias exclusivas (PRNewsfoto/BingX)

La participación interactiva estuvo impulsada por EventX, la función de trading basada en eventos de BingX. A lo largo del torneo, los usuarios participaron en más de 200 mercados de predicción relacionados con el fútbol, que abarcaron resultados de partidos, avance del torneo y logros de jugadores. Durante la campaña, el volumen acumulado de trading en EventX superó los 14 millones de USDT, lo que refleja el creciente interés en las experiencias de trading interactivas impulsadas por eventos.

BingX también se asoció con el creador brasileño Jon Vlogs a través de Copathon, una serie de transmisiones en vivo durante todo el torneo, emitida desde una casa rodante en movimiento. Combinando entretenimiento futbolero con educación cripto, sorteos e interacción comunitaria, esta colaboración amplió el alcance de la campaña entre las audiencias más jóvenes.

De manera presencial, BingX organizó ocho watch parties del Mundial en distintos puntos de Latinoamérica, reuniendo a las comunidades futboleras locales a través de transmisiones en vivo de los partidos, merchandising exclusivo y recompensas en tiempo real. Cada gol anotado por los equipos apoyados desbloqueaba vouchers de BingX para los asistentes, convirtiendo los momentos clave dentro de la cancha en celebraciones compartidas.

"El Mundial es uno de los momentos de atención compartida más poderosos del mundo, ya que reúne a millones de personas sin importar la geografía o el idioma", declaró Pablo Monti, vocero de BingX. "Sobre la base del liderazgo de la compañía en alianzas deportivas, esta también fue una oportunidad para demostrar cómo las experiencias digitales, las comunidades locales y la cultura deportiva pueden converger de maneras significativas."

Acerca de BingX

Fundado en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-IA, que da servicio a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Posicionado entre los cinco principales exchanges globales de derivados cripto y pionero del copy trading en criptomonedas, BingX atiende las necesidades cambiantes de usuarios de todos los niveles de experiencia.

Impulsado por una completa suite de productos y servicios basados en IA, que incluyen futuros, spot, copy trading y ofertas de TradFi, BingX empodera a sus usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para potenciar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX ha sido el socio principal del Chelsea FC desde 2024, y en 2026 se convirtió en el primer exchange de criptomonedas socio oficial de Scuderia Ferrari HP.

Para más información, visite: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007467/BingX_Wraps_Up_2026_World_Cup_Campaign__Connecting_Communities_Through_Exclusive_Experiences.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6028880/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX