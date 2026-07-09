CIDADE DO PANAMÁ, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anuncia hoje o lançamento do trading pré-IPO do ADR da SK Hynix em sua plataforma, às vésperas da altamente aguardada listagem do gigante de semicondutores na Nasdaq, prevista para 10 de julho. Junto ao lançamento do trading, a BingX apresenta uma campanha de previsão com prêmio de $100.000 USDT, permitindo que usuários se engajem com uma das ofertas públicas mais significativas da história do mercado.

BingX lança trading pré-IPO do ADR da SK Hynix com campanha de previsão de US$100.000 (PRNewsfoto/BingX)

O ADR da SK Hynix deve se tornar uma das maiores ofertas já registradas, mirando até $29,4 bilhões através da emissão de aproximadamente 17,79 milhões de novas ações sob o ticker SKHY. Após ser pioneira no primeiro produto de High Bandwidth Memory (HBM) do mundo em 2014, a SK Hynix fortaleceu sua posição em infraestrutura de IA, impulsionando crescimento acelerado e elevando sua capitalização de mercado acima de $1 trilhão em maio de 2026.

Para marcar o lançamento, a BingX apresenta uma campanha de previsão de $100.000 USDT, convidando usuários a prever se o ADR da SK Hynix abrirá acima ou abaixo de $166 em seu primeiro dia de negociação. Os participantes podem acumular oportunidades de voto por meio de atividades designadas na plataforma, com os vencedores compartilhando o pool de prêmios proporcionalmente.

"O interesse dos investidores está se expandindo cada vez mais além das criptomoedas para líderes globais de IA e listagens públicas históricas", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Ao trazer o trading pré-IPO do ADR da SK Hynix para a BingX, estamos permitindo que nossa comunidade participe de eventos financeiros marcantes e compartilhe a empolgação em torno de um dos momentos de mercado mais definidores de 2026."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

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FONTE BingX