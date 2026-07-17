BingX acelera expansão multi-ativo com forte crescimento no segundo trimestre

Q2 2026 Highlights:

TradFi Stocks em disparada: Volume diário de trading nas ações BingX TradFi saltou mais de 700% em cinco dias. Volume cumulativo de trading de ações superou $2,7 bilhões, e o volume de trading de índices de ações excedeu $8 bilhões nos últimos dois meses.





Volume diário de trading nas ações BingX TradFi saltou mais de 700% em cinco dias. Volume cumulativo de trading de ações superou $2,7 bilhões, e o volume de trading de índices de ações excedeu $8 bilhões nos últimos dois meses. EventX amplia oportunidades de mercado: A BingX apresentou o EventX, permitindo que usuários negociem sobre os resultados de eventos do mundo real e ampliando sua oferta multi-ativo além dos mercados financeiros tradicionais.





A BingX apresentou o EventX, permitindo que usuários negociem sobre os resultados de eventos do mundo real e ampliando sua oferta multi-ativo além dos mercados financeiros tradicionais. BingX Card estende a utilidade dos ativos: A BingX lançou o BingX Card, permitindo que usuários gastem, saquem e acumulem recompensas diretamente de seus ativos cripto.





A BingX lançou o BingX Card, permitindo que usuários gastem, saquem e acumulem recompensas diretamente de seus ativos cripto. Experiência de trading aprimorada: A BingX lançou o Ultra TradingView, entregando ferramentas de gráficos e análise de nível institucional.

CIDADE DO PANAMÁ, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, divulga hoje seu balanço de negócios do Q2 2026, destacando forte momentum em sua evolução rumo a uma plataforma de trading multi-ativo. Ao longo do trimestre, a empresa expandiu o acesso dos usuários a mercados financeiros globais por meio de crescimento acelerado do TradFi, lançamentos de produtos inovadores e investimentos contínuos na experiência de trading.

Adoção multi-ativo acelera

BingX Accelerates Multi-Asset Expansion with Strong Q2 Growth (PRNewsfoto/BingX)

O Q2 marcou um trimestre de ruptura para a oferta TradFi da BingX, com mais de 120 pares de trading agora disponíveis. O volume diário de trading nas ações BingX TradFi disparou mais de 700% em um período de cinco dias, impulsionado pelo crescente interesse dos usuários em empresas globalmente reconhecidas como SpaceX, NVIDIA e Samsung. O volume cumulativo de trading de ações superou $2,7 bilhões, enquanto o volume de trading de índices de ações excedeu $8 bilhões nos últimos dois meses, reforçando a posição da BingX como uma plataforma unificada onde usuários podem negociar ações, forex, índices, commodities e ativos digitais por meio de uma única conta.

A crescente demanda por produtos pré-IPO — incluindo os futuros perpétuos pré-IPO da SpaceX e o Airdrop pré-IPO da OpenAI da BingX, entre as primeiras ofertas desse tipo por grandes exchanges — acelerou ainda mais a adoção do portfólio de ações e produtos de mercado privado em expansão da BingX.

Expandindo além do trading

Em maio, a BingX lançou o EventX, um novo recurso de contratos projetado para transformar eventos do mundo real em oportunidades negociáveis. Ao expandir além dos instrumentos financeiros convencionais, o EventX introduz uma nova categoria de participação de mercado que reflete a visão mais ampla da BingX de um ecossistema multi-ativo mais diversificado. A plataforma agora conta com mais de 200 mercados de eventos, ampliando as oportunidades de trading dos usuários.

A BingX estendeu ainda mais sua visão multi-ativo com o lançamento do BingX Card, que atraiu mais de 10.000 reservas. Desenvolvido em parceria com a Wirex, o cartão permite que usuários gastem, saquem e acumulem recompensas diretamente de seus ativos cripto sem precisar converter manualmente para moeda fiduciária.

Construindo infraestrutura de nível institucional

Para sustentar esse crescimento, a BingX continuou investindo em infraestrutura de trading profissional. Durante o trimestre, a exchange apresentou o Ultra TradingView, uma grande atualização que traz ferramentas de gráficos, análise e execução de nível institucional para traders profissionais e avançados em toda a sua oferta multi-ativo.

"As fronteiras entre finanças tradicionais e ativos digitais continuam a desaparecer", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "Nosso foco não é mais simplesmente expandir ofertas de produtos, mas construir uma plataforma unificada onde usuários possam acessar perfeitamente todas as principais classes de ativos por meio de uma conta e uma experiência de trading. O progresso que alcançamos no Q2 demonstra que essa visão ressoa cada vez mais com usuários em todo o mundo."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006426/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6026812/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX