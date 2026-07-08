BingX lança P2P Kickstart Challenge com recompensas instantâneas no primeiro depósito

CIDADE DO PANAMÁ, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, apresenta o P2P Kickstart Challenge, uma nova campanha promocional criada para recompensar usuários desde o primeiro depósito P2P. Participantes que depositarem 50 USDT via BingX P2P recebem 50 USDT de volta instantaneamente, e podem continuar completando tarefas da campanha e convidando amigos para desbloquear recompensas de até 780 USDT.

A campanha oferece um ponto de entrada simples para usuários que estão explorando o trading peer-to-peer, ao mesmo tempo em que estimula o engajamento contínuo por meio de uma série de atividades baseadas em marcos progressivos. As recompensas são distribuídas conforme os usuários avançam nas diferentes tarefas, com bônus adicionais disponíveis para indicações bem-sucedidas.

O BingX P2P permite que usuários comprem e vendam criptomoedas diretamente com uma ampla seleção de moedas fiduciárias e métodos de pagamento, tornando o acesso a ativos digitais mais conveniente em mercados globais. A plataforma prioriza a proteção do usuário por meio de verificação de identidade, serviços de escrow seguros e medidas adicionais de gestão de risco, como a restrição T+1 para saques de depósitos em fiat — tudo projetado para facilitar transações seguras.

Ao combinar recompensas instantâneas com incentivos progressivos, o P2P Kickstart Challenge reflete o compromisso contínuo da BingX de tornar o trading de criptomoedas mais acessível, envolvente e recompensador para usuários novos e existentes.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004925/image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6023921/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX