BingX lanza el P2P Kickstart Challenge con recompensas instantáneas y beneficios por depósito

CIUDAD DE PANAMÁ, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-IA, presentó el P2P Kickstart Challenge, una nueva campaña promocional diseñada para recompensar a los usuarios desde su primer depósito P2P. Los participantes que depositen 50 USDT a través de BingX P2P pueden recibir 50 USDT de regreso de forma instantánea, y continuar completando tareas de la campaña e invitando amigos para desbloquear recompensas de hasta 780 USDT.

La campaña ofrece un punto de entrada sencillo para usuarios que exploran el trading entre pares, al tiempo que fomenta la participación continua a través de una serie de actividades por hitos. Las recompensas se distribuyen a medida que los usuarios avanzan en distintas tareas, con bonificaciones adicionales disponibles por referidos exitosos.

BingX P2P permite a los usuarios comprar y vender criptomonedas directamente con una amplia selección de monedas fiduciarias y métodos de pago, facilitando el acceso a activos digitales en mercados de todo el mundo. La plataforma prioriza la protección del usuario mediante verificación de identidad, servicios de custodia seguros y medidas adicionales de gestión de riesgos —como una restricción de retiro T+1 sobre depósitos en fiat— todo ello diseñado para garantizar transacciones seguras.

Al combinar recompensas inmediatas con incentivos progresivos, el P2P Kickstart Challenge refleja el compromiso continuo de BingX de hacer que el trading de criptomonedas sea más accesible, atractivo y gratificante, tanto para nuevos usuarios como para los ya existentes.

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-IA que presta servicio a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Clasificada entre los cinco principales exchanges globales de derivados cripto y pionera en copy trading de criptomonedas, BingX atiende las necesidades en constante evolución de usuarios de todos los niveles de experiencia.

Impulsada por un completo ecosistema de productos y servicios basados en IA —que incluye futuros, spot, copy trading y ofertas de finanzas tradicionales (TradFi)— BingX empodera a sus usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX es socio principal del Chelsea FC desde 2024, y en 2026 se convirtió en el primer exchange de criptomonedas socio oficial de Scuderia Ferrari HP.

Para más información, visitar: https://bingx.com/

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FUENTE BingX