BingX lista AgentLayer em seu Launchpool, abrindo novas oportunidades de staking

VILNA, Lituânia, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas mundial, anunciou o lançamento de um novo ativo digital, AgentLayer ($AGENT), em seu Launchpool. Como uma rede descentralizada para agentes autônomos de IA, o AgentLayer foi projetado para coordenar e colaborar com a supervisão humana em um ambiente sem permissão. No centro desta inovação está $AGENT, uma nova moeda de IA que alimenta a economia do Agente na blockchain Base, permitindo o minting, implantação e troca de ativos de IA on-chain. Este evento de staking por tempo limitado acontecerá de 13 a 18 de setembro e dará aos usuários do BingX a oportunidade de ganhar tokens AGENT enquanto descobrem o potencial deste projeto inovador baseado em IA.

Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX y Diretora da BingX Labs, compartilhou seu entusiasmo com a inclusão do AgentLayer no Launchpool, destacando o potencial do projeto para revolucionar as tecnologias baseadas em IA. "Acreditamos que o AgentLayer representa um passo importante na forma como os agentes de IA podem colaborar de forma autônoma em todos os setores. Essa inclusão de tokens deve facilitar a interação dos usuários com esta nova e excitante fronteira de IA descentralizada, abrindo oportunidades incríveis de crescimento e inovação.", disse Lin.

O BingX Launchpool foi projetado para fornecer uma experiência de staking perfeita e benéfica para seus usuários, que poderão depositar ou retirar seus ativos apostados a qualquer momento durante o período do evento. As recompensas são geradas de hora em hora com base em instantâneos aleatórios e são creditadas automaticamente nas contas dos participantes. Assim que o evento terminar, os ativos apostados serão automaticamente devolvidos aos usuários do BingX, garantindo uma experiência perfeita e sem riscos.

Nesta rodada, os participantes podem apostar em USDT ou BTC, com um fundo de recompensas total de 6,5 milhões de tokens AGENT. Este Launchpool tem um limite de depósito, permitindo aos usuários do BingX apostar até 20.000 USDT no fundo USDT e até 0,35 BTC no fundo BTC. Assim, os usuários do BingX podem maximizar ainda mais suas recompensas participando de uma atividade de staking subsequente envolvendo AGENT.

A introdução do AgentLayer no BingX Launchpool faz parte do compromisso contínuo da exchange em fornecer aos usuários acesso a projetos blockchain de ponta e promover a inovação no espaço das criptomoedas. Com opções flexíveis de staking, recompensas automatizadas e gerenciamento de ativos sem risco, o BingX continua a melhorar o envolvimento do usuário e a fornecer oportunidades significativas para sua comunidade global.

