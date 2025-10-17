CIDADE DO PANAMÁ, 17 de Outubro de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e uma empresa de IA Web3, anunciou a obtenção oficial da Certificação ISO/IEC 27001, uma norma reconhecida internacionalmente para sistemas de gestão de segurança da informação (SGSI). Esta certificação marca mais um marco importante no compromisso contínuo da BingX com a proteção de dados, a segurança e a excelência operacional para a sua base global de utilizadores.

BingX obtém a Certificação ISO 27001, estabelecendo o padrão para a segurança da informação Web3

A norma ISO 27001 é a estrutura mais adotada mundialmente para estabelecer e manter sistemas robustos de segurança da informação. Ela estabelece requisitos rigorosos em áreas como avaliação de riscos, gestão de ativos, criptografia de dados, controlo de acesso, resposta a incidentes e continuidade de negócios. Ao cumprir estes padrões, a BingX demonstrou que a sua infraestrutura de segurança e os seus modelos de governança protegem os dados dos utilizadores em conformidade com os mais altos padrões internacionais.

A certificação sublinha a dedicação da BingX à implementação de padrões de segurança de primeiro nível em todos os aspetos das suas operações, desde a gestão de dados e sistemas de pagamento até à arquitetura de produtos baseada em IA. Estes avanços refletem a visão mais ampla da empresa de construir um ecossistema Web3 transparente, confiável e compatível para usuários em todo o mundo.

"A segurança é a base da confiança, e a confiança é a base das finanças", afirmou Daniel Lai, Chief Business Officer da BingX. "Obter a certificação ISO 27001 é uma sólida validação da nossa estrutura de segurança global e da nossa abordagem de gestão de riscos. Demonstra aos nossos utilizadores, parceiros e organismos reguladores que a BingX não só cumpre, mas excede os mais altos padrões internacionais de proteção da informação. À medida que continuamos a expandir os nossos ecossistemas de IA e DeFi, mantemos o nosso firme compromisso de operar com integridade, transparência e segurança rigorosa".

Ao aderir à estrutura abrangente da norma ISO 27001, a BingX garante que os seus ativos de informação e os dos seus usuários permaneçam protegidos contra as ameaças cibernéticas emergentes. Este marco consolida a posição da BingX como um líder confiável em segurança e conformidade regulatória na Web3, estabelecendo um novo ponto de referência para a inovação responsável na indústria das criptomoedas.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo e pioneira em Web3 com IA, atendendo uma comunidade global de mais de 20 milhões de usuários. Com uma gama abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA — incluindo derivativos, trading e copy trading — a BingX atende às necessidades em constante evolução de usuários de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de negociação inteligente e confiável, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para aumentar o desempenho e a confiança.

Em 2024, a BingX tornou-se a parceira principal do Chelsea FC, marcando sua estreia no mundo dos esportes.

