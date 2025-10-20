BingX uzyskuje certyfikację ISO 27001, wyznaczając standard bezpieczeństwa informacji w świecie Web3

PANAMA CITY, 20 października 2025 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma działająca w obszarze Web3 oraz sztucznej inteligencji, ogłosiła dziś, że oficjalnie uzyskała certyfikację ISO/IEC 27001, międzynarodowo uznany standard systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Uzyskanie tego certyfikatu stanowi kolejny ważny krok w ciągłym zaangażowaniu BingX na rzecz ochrony danych, bezpieczeństwa i doskonałości operacyjnej dla swojej globalnej bazy użytkowników.

BingX Achieves ISO 27001 Certification, Setting the Standard for Web3 Information Security

ISO 27001 to najczęściej stosowane na świecie ramy zarządzania bezpieczeństwem informacji, służące do tworzenia i utrzymywania solidnych systemów ochrony danych. Określają one rygorystyczne wymagania w takich obszarach jak ocena ryzyka, zarządzanie aktywami, szyfrowanie danych, kontrola dostępu, reagowanie na incydenty oraz ciągłość działania. Spełniając te standardy, BingX udowodniła, że jej infrastruktura bezpieczeństwa i modele zarządzania skutecznie chronią dane użytkowników zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami.

Certyfikacja ta podkreśla zaangażowanie BingX w implementację światowej klasy standardów bezpieczeństwa we wszystkich aspektach działalności — od zarządzania danymi i systemami płatności po architekturę produktów opartych na sztucznej inteligencji. Te działania odzwierciedlają szerszą wizję firmy: budowanie przejrzystego, wiarygodnego i zgodnego z regulacjami ekosystemu Web3 dla użytkowników na całym świecie.

„Bezpieczeństwo jest fundamentem zaufania, a zaufanie jest fundamentem finansów" — powiedział Daniel Lai, Chief Business Officer w BingX. „Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 to potwierdzenie skuteczności naszego globalnego systemu bezpieczeństwa i podejścia do zarządzania ryzykiem. Pokazuje to naszym użytkownikom, partnerom i regulatorom, że BingX nie tylko spełnia, ale wręcz przewyższa najwyższe międzynarodowe standardy ochrony informacji. W miarę jak rozwijamy nasze ekosystemy AI i DeFi, pozostajemy głęboko zaangażowani w działanie z uczciwością, przejrzystością i bezkompromisowym podejściem do bezpieczeństwa."

Dzięki wdrożeniu kompleksowych ram ISO 27001, BingX zapewnia, że jej zasoby informacyjne — a także dane użytkowników — są skutecznie chronione przed pojawiającymi się zagrożeniami cybernetycznymi. Ten kamień milowy dodatkowo umacnia pozycję BingX jako zaufanego lidera w zakresie bezpieczeństwa i zgodności w Web3, wyznaczając nowy standard odpowiedzialnych innowacji w branży kryptowalut.

O BingX

Założona w 2018 roku, BingX to wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, obsługująca globalną społeczność ponad 20 milionów użytkowników. Dzięki kompleksowej ofercie produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji — w tym handlu instrumentami pochodnymi, spot i kopiowaniu transakcji — BingX odpowiada na potrzeby użytkowników na każdym poziomie zaawansowania, od początkujących po profesjonalistów. Dążąc do stworzenia zaufanej i inteligentnej platformy handlowej, BingX dostarcza innowacyjne narzędzia, które zwiększają efektywność i pewność w handlu.

W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem giełdy kryptowalut klubu piłkarskiego Chelsea, co stanowiło jej ekscytujący debiut w świecie sponsoringu sportowego.

Więcej informacji: https://bingx.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2799065/1920x1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg