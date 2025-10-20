BingX uzyskuje certyfikację ISO 27001, wyznaczając standard bezpieczeństwa informacji w świecie Web3
PANAMA CITY, 20 października 2025 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma działająca w obszarze Web3 oraz sztucznej inteligencji, ogłosiła dziś, że oficjalnie uzyskała certyfikację ISO/IEC 27001, międzynarodowo uznany standard systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Uzyskanie tego certyfikatu stanowi kolejny ważny krok w ciągłym zaangażowaniu BingX na rzecz ochrony danych, bezpieczeństwa i doskonałości operacyjnej dla swojej globalnej bazy użytkowników.
ISO 27001 to najczęściej stosowane na świecie ramy zarządzania bezpieczeństwem informacji, służące do tworzenia i utrzymywania solidnych systemów ochrony danych. Określają one rygorystyczne wymagania w takich obszarach jak ocena ryzyka, zarządzanie aktywami, szyfrowanie danych, kontrola dostępu, reagowanie na incydenty oraz ciągłość działania. Spełniając te standardy, BingX udowodniła, że jej infrastruktura bezpieczeństwa i modele zarządzania skutecznie chronią dane użytkowników zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi normami.
Certyfikacja ta podkreśla zaangażowanie BingX w implementację światowej klasy standardów bezpieczeństwa we wszystkich aspektach działalności — od zarządzania danymi i systemami płatności po architekturę produktów opartych na sztucznej inteligencji. Te działania odzwierciedlają szerszą wizję firmy: budowanie przejrzystego, wiarygodnego i zgodnego z regulacjami ekosystemu Web3 dla użytkowników na całym świecie.
„Bezpieczeństwo jest fundamentem zaufania, a zaufanie jest fundamentem finansów" — powiedział Daniel Lai, Chief Business Officer w BingX. „Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 to potwierdzenie skuteczności naszego globalnego systemu bezpieczeństwa i podejścia do zarządzania ryzykiem. Pokazuje to naszym użytkownikom, partnerom i regulatorom, że BingX nie tylko spełnia, ale wręcz przewyższa najwyższe międzynarodowe standardy ochrony informacji. W miarę jak rozwijamy nasze ekosystemy AI i DeFi, pozostajemy głęboko zaangażowani w działanie z uczciwością, przejrzystością i bezkompromisowym podejściem do bezpieczeństwa."
Dzięki wdrożeniu kompleksowych ram ISO 27001, BingX zapewnia, że jej zasoby informacyjne — a także dane użytkowników — są skutecznie chronione przed pojawiającymi się zagrożeniami cybernetycznymi. Ten kamień milowy dodatkowo umacnia pozycję BingX jako zaufanego lidera w zakresie bezpieczeństwa i zgodności w Web3, wyznaczając nowy standard odpowiedzialnych innowacji w branży kryptowalut.
O BingX
Założona w 2018 roku, BingX to wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, obsługująca globalną społeczność ponad 20 milionów użytkowników. Dzięki kompleksowej ofercie produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji — w tym handlu instrumentami pochodnymi, spot i kopiowaniu transakcji — BingX odpowiada na potrzeby użytkowników na każdym poziomie zaawansowania, od początkujących po profesjonalistów. Dążąc do stworzenia zaufanej i inteligentnej platformy handlowej, BingX dostarcza innowacyjne narzędzia, które zwiększają efektywność i pewność w handlu.
W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem giełdy kryptowalut klubu piłkarskiego Chelsea, co stanowiło jej ekscytujący debiut w świecie sponsoringu sportowego.
