BingX renova parceria com o Chelsea FC e consolida liderança global em esporte

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16 abr, 2026, 12:47 GMT

CIDADE DO PANAMÁ, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, anuncia a renovação de sua parceria com o Chelsea FC, reforçando sua posição como referência global em parcerias esportivas. A aliança com o Chelsea abriu caminho para a entrada da BingX no mundo esportivo de alto nível, trajetória que culminou na recente parceria com a Scuderia Ferrari HP. A renovação reflete a estratégia da exchange de se alinhar a instituições de excelência, ampliar sua presença internacional e conectar a disciplina do esporte de elite à performance do trading cripto de nova geração.

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BingX renova parceria com o Chelsea FC e consolida liderança global em esporte (PRNewsfoto/BingX)
BingX renova parceria com o Chelsea FC e consolida liderança global em esporte (PRNewsfoto/BingX)

Desde o início da parceria, BingX e Chelsea FC se unem em torno de uma filosofia compartilhada, sintetizada pelo conceito "Trained on Greatness", ou seja, Treinado na Grandeza: disciplina, precisão e evolução contínua.

O período foi marcado pelo título mundial do Chelsea, com a histórica conquista do Mundial de Clubes da FIFA em 2025, além de ativações de alto impacto, como a campanha "Trained on Greatness" e a presença de John Terry ao lado da BingX na TOKEN2049 Singapore. A renovação sucede 2 anos e meio de colaboração bem-sucedida, durante os quais a BingX evoluiu de Parceira Oficial de Manga para Parceira Oficial de Uniforme de Treino.

"Ao renovar nossa parceria com o Chelsea FC, reafirmamos nosso compromisso com parcerias esportivas de alto nível", disse Pablo Monti, porta-voz da BingX. "No centro dessa colaboração está uma crença compartilhada nos valores que movem a performance de elite: disciplina, preparo e melhoria contínua. Juntos, estamos presentes desde a preparação diária do clube até a narrativa de marca, conectando nossas identidades por meio de visibilidade nos treinos, conteúdos de bastidores e canais digitais globais."

John Rogers, Head de Parcerias do Chelsea FC, declarou: "Temos orgulho de estender nossa parceria com a BingX. Desde o primeiro dia, eles compartilharam nossa visão de abraçar a inovação e colocar os torcedores no centro de tudo que fazemos juntos. Essa renovação reflete a solidez do nosso relacionamento e nossa crença no potencial do mundo digital para enriquecer as experiências da nossa torcida global."

Com a temporada 2026/27 se desdobrando, a parceria segue ancorada em uma mentalidade comum: consistência, inovação e crescimento de longo prazo, unindo BingX e Chelsea FC na busca pelos mais altos padrões, tanto no campo de treino quanto no mercado cripto.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: bingx.com

Sobre o Chelsea FC

O Chelsea Football Club é um dos maiores clubes de futebol do mundo. O time masculino é o atual campeão mundial, após conquistar a FIFA Club World Cup em 2025 — título que o clube já havia vencido na edição de 2021, realizada em 2022 em razão da pandemia. O feito veio na sequência da segunda conquista da UEFA Champions League. A equipe feminina, Chelsea Women, também acumula um vasto histórico de títulos.

Fundado em 1905, o Chelsea é o clube de futebol mais central de Londres, com sede no icônico Stamford Bridge, estádio com capacidade para 40 mil torcedores. Conhecido como os Blues, o clube conquistou a Champions League pela primeira vez em 2012. No cenário doméstico, soma cinco títulos da Premier League, oito da FA Cup, cinco da Football League Cup e um campeonato da Football League, em 1955.

Com as conquistas da Champions League e da Supercopa da UEFA em 2021, o Chelsea tornou-se o primeiro clube a vencer quatro grandes competições da UEFA pelo menos duas vezes cada — feito que inclui também a Europa League e a Recopa Europeia. Após adicionar a Conference League em 2025, os Blues são o único clube a ter conquistado todas as competições UEFA em vigor.

A equipe feminina também brilha: em 2025, o Chelsea Women conquistou a FA Women's Super League pelo sexto ano consecutivo e pela oitava vez no total, além de seis títulos da Women's FA Cup e quatro da FA Women's League Cup. O clube chegou à final da UEFA Women's Champions League em 2021 e conquistou a tríplice coroa doméstica em duas temporadas: 2020/21 e 2024/25.

Além de contar com alguns dos jogadores mais reconhecidos do mundo, o Chelsea segue investindo no futuro com um centro de treinamento e academia de ponta em Cobham, Surrey. Desde a inauguração das instalações em 2008, o clube conquistou sete FA Youth Cups, os títulos da UEFA Youth League em 2015 e 2016, e os campeonatos nacionais Sub-23 e Sub-18 da Premier League nas temporadas 2019/20 e 2017/18, respectivamente.

A Chelsea Foundation mantém um dos programas comunitários mais abrangentes do esporte mundial, contribuindo para melhorar a vida de crianças e jovens ao redor do globo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958302/PR_BingX_Renews_Chelsea_FC_Partnership_Bolstering_Leadership_in_Global_Sports_Strategy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5920721/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX

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