CIUDAD DE PANAMÁ, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado la renovación de su partnership con el Chelsea FC, reforzando así su posición de liderazgo mundial en patrocinios deportivos. Esta alianza con el Chelsea FC ha allanado el camino para la incursión de BingX en el mundo del deporte, como lo demuestra la reciente asociación con la Scuderia Ferrari HP. La extensión del acuerdo con el Chelsea evidencia la estrategia de BingX de colaborar con instituciones de primer nivel, expandir su presencia internacional y conectar la rigurosa disciplina de los equipos de élite con el rendimiento del trading de criptomonedas de última generación.

BingX renueva su alianza con Chelsea FC Partnership, fortaleciendo su liderazgo en la estrategia deportiva global (PRNewsfoto/BingX)

Desde el inicio de este partnership, BingX y el Chelsea FC se han unido bajo una filosofía compartida simbolizada por "Entrenados para la grandeza": disciplina, precisión y mejora continua.

Este periodo estuvo marcado por la histórica victoria del Chelsea FC en 2025, que lo convirtió en Campeón del Mundo, junto con activaciones de gran impacto como la campaña "Entrenados para la Grandeza" y la aparición de John Terry junto a BingX en TOKEN2049 Singapur, reforzando tanto el rendimiento como el compromiso global. La ampliación de esta alianza se produce tras dos años y medio de éxito, durante los cuales BingX evolucionó desde su entrada como partner oficial de la manga de la camiseta hasta su plena integración como Partner Oficial de la Indumentaria de Entrenamiento.

"Al renovar nuestra alianza con el Chelsea FC, reforzamos nuestro compromiso con las alianzas deportivas de primer nivel", declaró Pablo Monti, Portavoz de BingX. "Esta colaboración se basa en la convicción compartida de que los valores que impulsan el rendimiento de élite son fundamentales: disciplina, preparación y mejora continua. Combinamos el rendimiento deportivo de élite con la precisión del trading de criptomonedas impulsado por IA. Junto con el Chelsea FC, nos enorgullece acompañar al club desde la preparación diaria hasta la creación de historias de marca, conectando nuestras marcas a través de la visibilidad en los entrenamientos, el contenido exclusivo detrás de escena y los canales digitales globales".

John Rogers, Head of Partnerships del Chelsea FC, declaró: "Estamos orgullosos de ampliar nuestra colaboración con BingX y de continuar el excelente trabajo que ya realizamos con nuestro socio principal y y de equipaciones de entrenamiento. Desde el primer día, han compartido nuestra visión de apostar por la innovación, poniendo a los aficionados y a su comunidad en el centro de todo lo que hacemos juntos. Esta ampliación refleja la solidez de nuestra relación y nuestra confianza en el potencial del mundo digital para enriquecer la experiencia de nuestra afición global".

A medida que se desarrolle la temporada 2026/27, esta alianza seguirá basándose en una mentalidad común que valora la coherencia, la innovación y el crecimiento a largo plazo, con BingX y el Chelsea FC unidos en su ambición de mantener los más altos estándares tanto en el campo de entrenamiento como en el espacio del trading de criptomonedas.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Sobre Chelsea Football Club

El Chelsea Football Club es uno de los mejores clubes de fútbol del mundo y nuestro equipo masculino es el vigente campeón mundial, tras haber ganado la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputa cada cuatro años, en 2025.

Anteriormente, habíamos ganado la edición de 2021 de la competición, que se celebró en 2022 debido a la pandemia, y ese éxito se produjo después de ganar la Liga de Campeones de la UEFA por segunda vez. Nuestro equipo femenino, el Chelsea Women, también ha ganado numerosos títulos.

Fundado en 1905, el Chelsea es el club de fútbol más céntrico de Londres, con sede en el emblemático estadio Stamford Bridge, con capacidad para 40.000 espectadores. Conocido como los Blues, el club levantó la Liga de Campeones por primera vez en 2012 y, a nivel nacional, ha ganado la Premier League cinco veces, la FA Cup ocho veces, la Copa de la Liga cinco veces y la Championship una vez, en 1955.

Los triunfos en la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA de 2021 convirtieron al Chelsea en el primer club en ganar cuatro grandes competiciones de clubes de la UEFA en dos ocasiones, tras sus éxitos anteriores en esas dos competiciones, así como en la Europa League y la Recopa de Europa. Tras añadir la Conference League de la UEFA en 2025, los Blues son el único club que ha ganado todas las competiciones de clubes de la UEFA vigentes.

El equipo femenino del Chelsea ha cosechado un enorme éxito y en 2025 ganó la Superliga Femenina de la FA por sexto año consecutivo y por octava vez en total. La Copa FA Femenina se ha ganado en seis ocasiones. También hemos conquistado la FA Women's League Cup en cuatro ocasiones, además de alcanzar la final de la UEFA Women's Champions League en 2021. En dos temporadas, la 2020/21 y la 2024/25, logramos un triplete nacional.

Además de contar con algunos de los jugadores más reconocidos del mundo, el Chelsea ha invertido en su futuro con una academia y centro de entrenamiento de vanguardia en Cobham, Surrey. Desde la inauguración de la academia en 2008, el club ha ganado siete FA Youth Cups, dos títulos consecutivos de la UEFA Youth League en 2015 y 2016, y los campeonatos nacionales sub-23 y sub-18 de la Premier League, más recientemente en 2019/20 y 2017/18, respectivamente.

La Fundación Chelsea cuenta con una de las iniciativas comunitarias más extensas en el ámbito deportivo, contribuyendo a mejorar la vida de niños y jóvenes en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958303/PR_BingX_Renews_Chelsea_FC_Partnership_Bolstering_Leadership_in_Global_Sports_Strategy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5920723/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX