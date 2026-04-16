BingX продлевает партнёрство с Chelsea FC, укрепляя лидерство в глобальной спортивной стратегии

ПАНАМА-СИТИ, 16 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, сегодня объявила о продлении партнёрства с Chelsea FC, укрепляя свою долгосрочную позицию глобального лидера в области спортивных партнёрств. Сотрудничество с Chelsea FC стало отправной точкой для интеграции BingX в спортивную индустрию, что также подтверждается недавно объявленным партнёрством со Scuderia Ferrari HP. Продление соглашения с Chelsea демонстрирует стратегию BingX по сотрудничеству с организациями мирового уровня, расширению международного присутствия и объединению строгой дисциплины элитных команд с эффективностью торговли криптоактивами нового поколения.

PR BingX Renews Chelsea FC Partnership Bolstering Leadership in Global Sports Strategy

С момента начала партнёрства BingX и Chelsea FC объединились вокруг общей философии, отражённой в концепции «Воспитаны на величии»: дисциплина, точность и непрерывное совершенствование.

Этот период был отмечен тем, что Chelsea FC стали чемпионами мира, одержав историческую победу в 2025 году, а также рядом масштабных инициатив, включая кампанию «Воспитаны на величии» и участие Джона Терри вместе с BingX на TOKEN2049 в Сингапуре, что усилило как показатели эффективности, так и глобальное вовлечение аудитории. Продление партнёрства следует за успешными 2,5 годами сотрудничества, в течение которых BingX прошла путь от статуса официального партнёра на рукаве формы до глубокой интеграции в качестве официального партнёра тренировочной экипировки.

«Продлевая партнёрство с Chelsea FC, мы усиливаем нашу приверженность сотрудничеству с ведущими спортивными организациями мира», – отметил Пабло Монти, представитель BingX. «В основе этого сотрудничества лежит общая вера в ценности, определяющие высокие результаты: дисциплина, подготовка и постоянное совершенствование, объединяющие спортивное мастерство высшего уровня и точность торговли криптоактивами, усиленную искусственным интеллектом. Совместно с Chelsea FC мы гордимся тем, что сопровождаем клуб от ежедневной подготовки до формирования бренда, объединяя наши бренды через присутствие на тренировках, закулисный контент и глобальные цифровые каналы».

Джон Роджерс, руководитель по партнёрствам Chelsea FC, отметил: «Мы рады продлить партнёрство с BingX и продолжить успешную работу с нашим генеральным партнёром и партнёром тренировочной экипировки. С первого дня они разделяют наше видение инноваций, ставя болельщиков и сообщество в центр всех наших совместных инициатив. Продление соглашения отражает силу наших отношений и нашу веру в потенциал цифрового мира для улучшения опыта нашей глобальной аудитории».

По мере развития сезона 2026-2027 данное партнёрство будет по-прежнему основываться на общем подходе, в котором ценятся последовательность, инновации и долгосрочный рост, объединяя BingX и Chelsea FC в стремлении поддерживать высочайшие стандарты как на тренировочном поле, так и в сфере торговли криптоактивами.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятёрку крупнейших мировых бирж криптовалютных деривативов и являясь пионером копитрейдинга, BingX отвечает на меняющиеся потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Опираясь на комплексный набор продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсную и спотовую торговлю, копирование сделок и решения в сфере традиционных финансовых активов, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, направленные на повышение эффективности, уверенности и результативности.

BingX является главным партнёром Chelsea FC с 2024 года и в 2026 году стала первым официальным криптобиржевым партнёром команды Scuderia Ferrari HP.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/ru-ru

О футбольном клубе Chelsea

Футбольный клуб Chelsea является одним из ведущих футбольных клубов мира, а мужская команда является действующим чемпионом мира, выиграв Клубный чемпионат мира ФИФА 2025 года.

Ранее клуб уже выигрывал турнир 2021 года, который состоялся в 2022 году из-за пандемии, и этот успех последовал за второй победой в Лиге чемпионов УЕФА. Женская команда Chelsea Women также является многократным обладателем трофеев.

Основанный в 1905 году, Chelsea является наиболее центрально расположенным клубом Лондона и базируется на легендарном стадионе Stamford Bridge вместимостью 40 000 зрителей. Клуб, известный под прозвищем «синие», впервые выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, а на внутренней арене становился чемпионом Премьер-лиги пять раз, обладателем Кубка Англии – восемь раз, Кубка Лиги – пять раз и чемпионом второго дивизиона один раз, в 1955 году.

Победы в Лиге чемпионов 2021 года и Суперкубке УЕФА позволили Chelsea стать первым клубом, выигравшим четыре основных клубных турнира УЕФА по два раза, включая предыдущие успехи в этих турнирах, а также в Лиге Европы и Кубке обладателей кубков. После победы в Лиге конференций УЕФА в 2025 году «синие» остаются единственным клубом, выигравшим все действующие клубные турниры УЕФА.

Женская команда Chelsea Women добилась значительных успехов: в 2025 году она выиграла Женскую суперлигу Англии в шестой раз подряд и в восьмой раз в общей сложности. Кубок Англии среди женщин был завоёван шесть раз. Также команда четырежды выигрывала Кубок Лиги и доходила до финала Женской Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году. В сезонах 2020-2021 и 2024-2025 команда оформила национальный требл.

Помимо наличия ряда наиболее узнаваемых игроков мира, Chelsea активно инвестирует в будущее, развивая современную академию и тренировочный центр в Кобхэме, графство Суррей. С момента открытия академии в 2008 году клуб выиграл семь Молодёжных кубков Англии, дважды подряд побеждал в Юношеской лиге УЕФА в 2015 и 2016 годах, а также становился чемпионом национальных первенств среди команд до 23 и до 18 лет в сезонах 2019-2020 и 2017-2018 соответственно.

Фонд Chelsea Foundation реализует одну из самых масштабных социальных программ в спорте, помогая улучшать жизнь детей и молодёжи по всему миру.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2958213/PR_BingX_Renews_Chelsea_FC_Partnership_Bolstering_Leadership_in_Global_Sports_Strategy.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5920653/BingX_logo_Logo.jpg